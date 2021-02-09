Китайский Новый год: когда ждать прихода Металлического Быка и что он принесет

С 11 на 12 февраля по китайской традиции наступает год Быка – до этого, после 1 января, еще хозяйничала Крыса. Именно после китайского Нового года можно будет почувствовать определенные изменения.

Как OBOZREVATEL рассказала таролог и прогнозист Ольга Соломка, именно с 12 февраля мы уже должны почувствовать изменения, потому что весна захватывает и головы, и сердца, а китайский Новый год – это встреча весны, когда солнца и света становится больше и природа оживает.

И название этого праздника, как отметила эксперт, Чунь цзе, переводится как Праздник весны и считается в Китае самым важным праздником. Здесь нет четко определенной даты, потому весна может наступить в период между 12 января и в 19 февраля, поскольку приходится на второе новолуние после зимнего солнцестояния.

Предыдущие годы Быка – это 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009. Поэтому стоит вспомнить, какими они были персонально для вас, насколько спокойными, или переполненными событиями, что важного тогда происходило, что особенно запомнилось. Вот примерно таким и будет 2021-й.

"Если говорить об общих тенденциях, то, в противоположность предыдущему знаку, Бык – это животное большое, сильное и прямолинейное, следовательно и год будет отмечаться этими качествами. И будет способствовать людям сильным и откровенным, а еще трудолюбивым", – сказала Соломка.

По ее словам, не стоит испытывать терпение Быка и дразнить его, потому что это приводит к очень бурной реакции, а учитывая невероятную силу этого животного, то можем переживать и бурные события, поскольку Бык не долго терпит поношение, а всячески протестует.

Поэтому этот год может быть очень непредсказуемым, следовательно, на всякий случай, нужно быть готовыми к любому развитию событий.

Отметим, в пятницу, 12 февраля, наступит Новый, 2021 по китайскому календарю. Его покровителем будет Белый Металлический Бык – символ трудолюбия, стабильности и уверенности в себе.

О том, как правильно встретить праздник в соответствии с восточными традициями, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее Соломка дала гороскоп для тех, кто родился в год Крысы. По ее словам, в 2021 году у них решатся важные имущественные вопросы и улучшится личная жизнь.

Люди, рожденные в год Свиньи (Кабана), по ее словам, могут стать финансово успешными в 2021 году.

Те, кто родился в год Быка, согласно гороскопу Соломки, в 2021-м будут чувствовать себя настоящими хозяевами: им будет везти во всех жизненных сферах.

Тиграм Металлический Бык принесет общение и установления новых связей для начала собственного бизнеса, а у Котов появится гораздо больше возможностей и предложений.

У тех, кто родился в год Дракона, 2021-й будет бурным и непредсказуемым, полным эмоциональных всплесков. На помощь могут прийти медитативные или дыхательные практики.