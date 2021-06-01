Какие знаки зодиака получат новую роботу и карьерный рост в июне: гороскоп

В июне 2021 года Овнам придется решиться на важный шаг в работе и сделать выбор, Раков будут подталкивать к активным действиям коллеги и друзья, а Весы будут стабильно получать деньги, похвалу и хорошие отзывы. Вместе с тем, Девам посоветовали меньше напрягаться и перейти в более спокойный рабочий режим.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный гороскоп на картах таро для всех знаков зодиака на июнь.

Овен

Возникает вопрос выбора дальнейшего пути, потому что так дальше не может продолжаться – вы должны выбрать приоритеты, а не размениваться на разные мелкие дела и пытаться все их успешно реализовать. Поэтому лучше думайте и тщательнее взвешивайте, выбирая главное.

Телец

Пока вам не до карьеры, вы пытаетесь точно и четко выполнять свою работу, чтобы соответствовать взятым на себя обязательствам, все выполнить в полном объеме и в указанные сроки. Ну и чтобы, наконец, получить заработанные деньги.

Близнецы

Немалую поддержку вы получаете от друзей и коллег, и вы уже не представляете как могли раньше брать на себя все эти эмоциональные, умственные и физические нагрузки. Поэтому время работать в команде и получать все преимущества групповой работы.

Рак

Значительное влияние на вас оказывают ваши коллеги и конкуренты, которые подталкивают к активным действиям и не дают вам застояться или засидеться. Поэтому вы и начинаете активно двигаться и побеждать собственную инертность.

Лев

Хотя у вас работы сейчас будет больше, чем обычно, но и благодарность за нее будет значительной. Поэтому не жалейте потраченного времени и усилий, потому что они будут стоить того. Еще подтянете некоторые свои навыки и получите новый опыт.

Дева

Вам немного надоела ваша работа, но, поскольку пока не можете себе позволить отдых, то лучший выход – перейти на более спокойный режим, чтобы не слишком напрягаться и лучше управляться с вашими объемами.

Весы

Работа понемногу продвигается, вы не слишком перегружены, но стабильно получаете и похвалу, и деньги, а также хорошие отзывы сотрудников, руководства и клиентов. Поэтому можете рассчитывать на дополнительные деньги в виде премии.

Скорпион

В работе будет настоящий прорыв, особенно, если вы не сидите тихонько под лопухом, а отваживаетесь заявить о своих амбициях и показываете свой опыт и навыки. Хотя вам и ответственности прибавляется, но она компенсируется дополнительными деньгами.

Стрелец

Вы можете получить новые предложения от потенциальных работодателей, и стоит не упустить свой шанс, или, согласившись на более выгодные условия, или выторговав лучшие условия у нынешнего руководства, напугав его своим вероятным переходом.

Козерог

Появляются определенные сомнения в правильности выбранного направления. И вы начинаете колебаться и размышлять над тем, стоит ли и дальше работать в тех же обстоятельствах, а может сменить работу или хотя бы подходы к ней.

Водолей

Работы очень много, но вас это не очень расстраивает, вы даже радуетесь тому, что чувствуете себя очень нужными этому миру, поэтому и тянете эту рабочую лямку, берете на себя большое количество обязанностей.

Рыбы

Вы не надеетесь на то, что все необходимое вам просто упадет на голову. И прилагаете много усилий для того, чтобы не только получать зарплату, но и приобрести опыт и завоевать авторитет среди коллег и даже конкурентов.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

В 2021-ом Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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