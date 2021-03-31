Гороскоп на апрель: кого ждет успех в карьере и прибыль

В апреле Львов ждет успех во всем, что касается семейного бизнеса, Скорпионов и Весов – удача в работе и прибыль, а у Стрельцов и Рыб в деятельности намечается пауза.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила карьерный прогноз на картах таро для всех знаков зодиака на апрель.

Овен

Предстоит пережить не слишком динамичный месяц, все будто сговорились и тянут резину, обещания не выполняют, встречи откладывают, приходится все время тормозить, переносить и откладывать до лучших времен.

Телец

У вас сейчас налаживаются прекрасные связи с людьми – коллегами, единомышленниками, приятелями, которые будут участвовать в ваших проектах, или вы – в их работе. И вы все вместе организовываете нечто новое и полезное для всех.

Близнецы

Всплывает что-то новое и прогрессивное, какие-то инновации, современные технологии, которые помогают облегчить вашу деятельность и разработать новые направления. И это позволяет вам зарабатывать еще больше.

Рак

Вашу деятельность сейчас характеризует смелость и решительность, ваша голова мыслит очень прогрессивно, все время создавая новые идеи, которые приносят славу и деньги. И вы готовы к любым вызовам и любым авантюрам.

Лев

Совместная деятельность будет особенно успешной, особенно все, что касается семейного бизнеса. У вас есть все возможности, в руках – все бразды правления, так что дерзайте – и будут у вас и успех, и деньги.

Дева

Работа в этом месяце будет вам казаться если не легкой прогулкой, так веселым праздником, который вы проводите в кругу дружного коллектива, где вы всячески поддерживаете друг друга и вообще больше похожи на семью.

Весы

Без особых сложностей и напряжения вы сейчас получаете то, что хотите. И карьера у вас в гору движется, и денежное довольствие возрастает, и вообще вы можете себе нашаманить любую нужную вам сумму в любом момент.

Скорпион

Намечается счастливый период, когда вам способствует удача, вас настолько везет, что вы можете выйти из довольно сложных ситуаций не только без потерь, но еще и с приобретениями. Это касается и работы, и финансов.

Стрелец

Ваше движение замедлится, в деятельности наступает некая пауза, и лучше всего не активничать через силу, а взять отпуск или уйти в аскезу. Потому что и мозги как-то медленно соображают, и физическое состояние не ахти.

Козерог

Вы сейчас очень критически настроены, вас раздражают недостатки других и вы готовы критиковать всех и вся, невзирая на лица и звания. Но будет ли такая стратегия удачной? Станете ли вы лучше от того, что на вас "наедут"?

Водолей

Вы получаете отличные новости – у вас есть все шансы получить хорошую работу или хорошую должность. И теперь уже от вас зависит, будете ли вы сидеть на месте или отправитесь навстречу своей новой судьбе

Рыбы

Работы у вас все больше и больше, в основное рабочее время вы можете не справляться, поэтому прихватываете еще и свое свободное время, да и с оплатой труда пока не все так гладко – возникают какие-то напряженности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановке задач, планировании и работе.

Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021 году необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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