Локдаун и экономический кризис: астропрогноз для Украины на неделю

С понедельника, 19 апреля, в Украине могут продолжить строгие карантинные ограничения, введенные из-за пандемии коронавируса, а чиновники будут предлагать новые планы по преодолению экономического кризиса.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз для Украины на 19-25 апреля.

Общество

Люди все больше погружаются в свои дела и не хотят выходить наружу. Возможно, карантин в том или ином виде продолжат и это будет поводом все больше углубиться в решение своих проблем.

Политика

Рапортуют о каких-то триумфах и преодолениях, о победах, то ли над коррупцией, то ли над бедностью. А еще будут раздавать деньги. Возможно, это будет какая-то специальная программа аннулирования долгов или еще какая-то "раздача слонов".

Экономика

Происходят определенные действия, но они скорее для галочки, чтобы сделать вид, что есть определенная работа над тем, как преодолеть кризис. Обнародуются планы и намерения, и это действительно будет что-то еще невиданное, но не совсем логичное и разумное.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в апреле Близнецов ждут большие перемены в деятельности и окружении, а Львам этот месяц принесет деньги.

Астрологи назвали шесть знаков зодиака, которым в 2021 году будет везти на работе и в бизнесе.

Большинство знаков зодиака в конце апреля ждут неприятности, рассказала астролог Василиса Володина.

В Украине в начале весны могут перезагрузить власть и всю экономическую систему страны.

Как говорится в любовном гороскопе, Овнам и Тельцам будет комфортно в отношениях, а Девы ходить на свидания.

А вот в карьере больше везти Стрельцам и Тельцам – они могут найти новую работу или получить повышение.

Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021 год. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Также таролог рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь: Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

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