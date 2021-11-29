Какую стрижку подобрать вам по знаку зодиака: астрологи дали женщинам советы

Стрижки являются отражением нашей личности. Каждому человеку подходит особая прическа, которая будет лучше всего делать его привлекательным.

Эксперты по звездам издания Аllure подобрали стрижки для всех зодиакальных знаков. Узнайте, какая подходит вам больше всего.

Скорпион

Решительные, сильные, интуитивные и доминирующие Скорпионы могут справиться с любыми трудностями. Для них отлично подойдет боб.

Стрелец

Оптимистичные, свободные, целеустремленные и интеллектуальные, Стрельцы следуют своим собственным вкусам. Нежный пикси - это то, что нужно.

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Козерог

Верные, практичные, заботливые Козероги любят обдумывать все варианты, прежде чем принять решение. Им подойдет короткая стрижка, которая имеет много разновидностей.

Водолей

Изобретательные, оригинальные, честные и независимые Водолеи никому не позволят диктовать их выбор. Им лучше всего подойдут распущенные волосы, свободной стрижки.

Рыбы

Сострадательный, добрый, вдумчивый и нежный характер Рыб лучше всего отражает "мягкая" стрижка с средней длиной волос.

Овен

Авантюрные, уверенные, решительные и импульсивные Овны могут сделать что-то более необычное и бунтарское. Им подходят объемные прически.

Телец

Надежные, рациональные, любящие и непоколебимые Тельцы предпочитают шикарный классический стиль. Стрижка миди - прекрасный выбор для этих людей.

Близнецы

Разносторонние, любопытные, умные и сообразительные Близнецы с большей вероятностью будут играть со своими волосами, выбирая рискованные стрижки и цвета. Боб French Girl - это резкий, но очень шикарный боб длиной до скул с короткой челкой.

Рак

Эмоциональные, чуткие и дружелюбные Раки обладают особенным характером. Непринужденная тонкая челка отлично подчеркнет их стиль.

Лев

Щедрые, открытые, верные и гордые Львы любят выделяться среди других. Они выбирают смелые цвета для окрашивания волос и не боятся экспериментировать, им подойдет каре или боб.

Дева

Трудолюбивым, прилежным, творческим Девам подходят стрижки, которые делают их привлекательными и индивидуальными. Они могут выбрать каре - красивое и аккуратное.

Весы

Дипломатичные, очаровательные, тактичные Весы обожают разные укладки. Поэтому им не стоит часто стричь волосы - максимальная длина волос - это лучший выбор для них.

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