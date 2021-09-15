Какой знак зодиака ваш главный соперник: астрологи раскрыли секрет

Бывало такое, что вам не понравился человек с первого взгляда, либо пообщавшись, вы понимаете, что у вас совсем нет тем для обсуждений. Что ж, это мог быть ваш зодиакальный соперник.

Эксперты по звездам издания Оsegredo назвали соперников для всех знаков зодиака. Они раскрыли секрет каждого из них.

Овен

Уроженцы этого знака имеют большое количество энергии, поэтому они обычно не ладят с людьми более замкнутыми, апатичными и ленивыми. В большинстве случаев у них плохие отношения с Близнецами.

Телец

Представители этого знака ответственны, серьезны и целеустремленны, но обычно наслаждаются компанией тех, кто их полная противоположность. По этой причине они не очень хорошо ладят с Козерогами, которые очень жадны и похожи на них.

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Близнецы

Близнецы очень беспокойные и требовательные к себе, что часто приводит их к внутренним конфликтам. Они стараются избегать людей, которые вызывают сильные эмоции, таких как Рыбы.

Рак

Раки часто бывают отстраненными. Им нравится жить спокойно. Они не любят спешить, поэтому держатся подальше от суетливых и сильных Скорпионов.

Лев

Львы - свободные, целеустремленные, уверенные в себе и смелые люди. Им нравится жить по-своему, и они обычно не ладят с единомышленниками. Таким образом, Львы всегда стараются держаться подальше от Дев.

Дева

Девы чрезвычайно организованы. Они боятся любого беспорядка, будь то в окружении, или в сердце. Они избегают отношений, которые слишком тревожны и полны эмоциональных потрясений. Поэтому они не ладят с Водолеями, которые являются их противоположностью.

Весы

Весы, как правило, очень спокойные и умиротворенные люди. Они принимают день за днем и ненавидят, что окружающие пытаются для них что-то делать. Вот почему они не ладят с Овнами, которые очень импульсивны и любят лидировать.

Скорпион

Несмотря на внешнее спокойствие, Скорпионы мстительные и безжалостные. Они не очень любят людей, которые слишком мечтательны, поэтому они редко уживаются с Водолеями.

Стрелец

Уверенные, мотивированные и бодрые Стрельцы добиваются успеха во всех сферах и не любят эгоистичных и подлых людей. Однако они учатся смотреть на всех с пониманием и сочувствием, поэтому у них нет соперников и они заслуживают уважение окружающих.

Козерог

Козероги - это люди, которые много работают и не боятся жертвовать ради достижения своей идеальной жизни. Их главная цель - рост, и они посвящают большую часть своей жизни успеху. Люди, с которыми они меньше всего ладят, - Раки.

Водолей

Водолеи - беспокойные люди, которые любят учиться. Их непостоянство обычно не подходит тем, кто предпочитает придерживаться одного и того же мышления и пути на протяжении всей жизни. Вот почему они обычно не ладят с Тельцами.

Рыбы

Рыбы творческие, но спокойные и сосредоточенные. Им не нравятся чрезмерно общительные люди, поэтому у них могут быть конфликты со Стрельцами.

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