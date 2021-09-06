Какие знаки зодиака не переспорить: астрологи назвали главных скандалистов

Споры и конфликты являются неотъемлемой частью повседневной жизни. Но каждый из нас по разному относится к таким ситуациям и их решению.

Астрологи издания Health is Choice рассказали, как как каждый из знаков зодиака реагирует на сложные ситуации. Узнайте самых главных задир по мнению экспертов по звездам.

Весы

Весы искренне не любят кого-то оскорблять, и еще больше злятся, когда обижают их. Поэтому вызвать Весов на скандал - задача практически невыполнимая: они мастерски избегают острых углов и практически не выходят на конфликт. А если выйдут на эмоции, потом еще долго будут извиняться.

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Козерог

Козероги боятся скандалов, потому что не очень умеют сопереживать. Они всегда уверены, что обидят человека и он навсегда разорвет с ними любые отношения. С другой стороны, если скандал начал сам Козерог - значит, он намерен уйти навсегда.

Водолей

Водолеи не любят скандалы, потому что не умеют отстаивать свое мнение. Они знают, как спокойно реагировать на конфликт, но сами никогда не заводят суету. Представители знака любят близких людей и не хотят их расстраивать.

Рак

Раки любят учить и если увидят, что их не слушают, тут же утроят ссору. Поэтому близкие стараются слышать их и вовремя соглашаться с их мнением.

Рыбы

Рыбы не любят споры, потому что скандал требует действий здесь и сейчас. Рыбы талантливые манипуляторы, но им не хватает уверенности в себе, поэтому Рыбы редко устраивают скандалы. Они просто доводят собеседника до истерики, а сами умеют вовремя промолчать.

Лев

Львы не хотят скандалов, но жаждут, чтобы им подчинялись, не задавая лишних вопросов и не споря. В конфликте всегда могут высказать логические аргументы. Во всяком случае они слушают только себя.

Близнецы

Рожденные под этим знаком не любят входить на эмоции, потому что жизненный опыт подсказывает им: люди странные. Но все же они могут обидеть человека, оскорбить его, а потом удивляться, почему с ними перестают общаться.

Телец

Представители этого знака в принципе не приемлют саму идею скандалов, но в то же время скандалят на отлично: с чувством, с криком, с киданием тарелок. Но делают они это, на самом деле, не из злого умысла, а просто потому что взрываются мгновенно. В целом они переживают и стыдятся этого, но только в глубине души.

Дева

Девам нравиться спорить: с бесчувствием, здравым смыслом они топчут своего оппонента и всегда побеждают, потому что их не переспорить.

Скорпион

Уроженцы этого знака относятся к скандалам как к игре. Скорпионы с радостью устроят ссору с родными и друзьями, но не станут тратить свой "ценный" ресурс на незнакомых людей.

Овен

Овны вспыльчивы и импульсивны, они взрываются в мгновенье. Они могут устроить конфликт не для удовольствия, а для того, чтобы наконец избавиться от напряжения.

Стрелец

Представители этого знака будут скандалить по причине и без нее. Спор приносит им большое наслаждение. Они будут ругаться до последнего, пока их противник не примет поражение.

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