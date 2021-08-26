Какой цвет принесет счастье вам по знаку зодиака: гороскоп
У каждого человека есть любые цвета, которые он предпочитает в одежде и интерьере. Но если прислушаться к советам астрологов, можно выбрать правильный цвет, способный привлечь удачу в жизнь.
Американский астролог, специализирующийся на цветовой астрологии, Роуз Теодора рассказала mariefrance, как выбрать цвет, чтобы сделать себя счастливее. Вам стоит обратить внимание на эти оттенки как в одежде, так и в стиле дизайна вашего дома.
ВОДНЫЕ ЗНАКИ (РАК, СКОРПИОН И РЫБЫ)
Водным представителям нужно обратиться к своей стихии и выбрать водные цвета, такие как синий и серый.
ЗНАКИ ЗЕМЛИ (ТЕЛЕЦ, ДЕВА И КОЗЕРОГ)
Цвета, связанные с землей и природой, и цвета осени, такие как темно-коричневый, оранжевый, бежевый, телесный и кремовый.
ОГНЕННЫЕ ЗНАКИ (ОВЕН, ЛЕВ И СТРЕЛЕЦ)
Теплые, насыщенные и насыщенные цвета, такие как фуксия, золото, красный, ярко-оранжевый и другие огненные цвета.
ВОЗДУШНЫЕ ЗНАКИ (БЛИЗНЕЦЫ, ВЕСЫ И ВОДОЛЕЙ)
Более мягкие пастельные тона и металлические оттенки.
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