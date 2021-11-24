Какой цвет идеально подходит вам по знаку зодиака: гороскоп

Цвета одежды могут влиять на настроение, но в тоже время они раскрывают черты характера. Правильно подобранные тона способны придать сил или успокоить в трудной ситуации.

Эксперты по звездам издания Hola.com рассказали, какой цвет подходит разным знакам зодиака. Узнайте, что нужно именно вам.

Телец

Уроженцам этого знака больше всего подходят теплые цвета, в частности, оранжевый и желтый оттенки, которые заставляют их "сиять".

Близнецы

Рожденные под этим знаком стремятся найти гармонию. Они интуитивно выбирают красноватые тона, близкие к горящему пламени солнца, что придает им энергии.

Видео дня

Рак

Классические цвета Раков - синий и оранжевый. Но когда им нужен толчок к движению дальше, представители знака могут смело выбирать темно-зеленый.

Лев

Самоуверенные Львы стремятся к риску во всем, что они делают. Их привлекают два цвета - синий и красный, которые придают смелости.

Дева

Чувствительных Дев интересуют теплые цвета от желтого и красного до более темных. Именно они раскрывают их характер и придают загадочности.

Весы

Эмоциональным Весам подходят холодные оттенки, которые "уравновешивают" эмоции. Их идеальный цвет - зеленый..

Скорпион

Для спокойного душевного состояния Скорпионам нужно окружить себя теплыми тонами, которые отлично сочетаются с холодными оттенками. Им подходят синий, фиолетовый и розовый - в зависимости от настроения.

Стрелец

Страстные Стрельцы внимательно относятся к выбору одежды. Когда они счастливы, выбирают яркие и теплые цветв. Когда грустны, предпочитают темные и сдержанные тона, которые помогают снять напряженность.

Козерог

Лучшие оттенки для Козерогов - это те, которые находятся на пересечении синего и красного. Также они являются поклонниками белого цвета.

Водолей

Жизнь Водолеев - это бесконечное путешествие, но они чувствуют неизбежное влечение к белому и синему. Эта цвета дарят им гармонию.

Рыбы

Фаворитами для Рыб являются голубые и зеленоватые тона. Их они выбирают, если хотят показать свой истинный характер - представители знака очень чуткие и творческие личности.

Как сообщал OBOZREVATEL: