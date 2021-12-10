Какой подарок выбрать ребенку на Новый год 2022 по знаку зодиака: гороскоп

Все детки с нетерпением ждут новогодних праздников, потому что получат подарки под елочку. Эти воспоминания с детства останутся навсегда в их памяти.

Эксперты по звездам издания Thebump рассказали, какой подарок выбрать ребенку на Новый год 2022 по знаку зодиака. Узнайте лучшие идеи для хорошего сюрприза.

Овен

Дети, рожденные под этим знаком, очень активные и энергичные. Они также обладают острым умом и отлично справляются с головоломками. Батут для дома или конструктор отлично подойдут им.

Телец

Уроженцы этого знака упрямы и очень чувствительны. Они обожают прогулки на свежем воздухе. Дети-Тельцы также любят слушать музыку, танцевать и играть под нее. Их порадует самокат или музыкальные инструменты.

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Близнецы

Коммуникабельные Близнецы любят общаться с друзьямию На подарок хорошо подойдет деревянный многофункциональный стол либо детский телефон.

Рак

Дети-Раки могут быть застенчивыми и эмоциональными. Они предпочитают мягкие игрушки, о которых можно позаботиться.

Лев

Маленькие Львы любят удивлять взрослых и выступать. Поэтому такие вещи, как детский микрофон и большое количество разнообразных нарядов порадуют их.

Дева

Дети-Девы отличаются своим острым умом и особой склонностью к точности и эффективности. И благодаря их вниманию к деталям, головоломки или конструкторы станут лучшим выбором.

Весы

Уроженцы этого знака обладают чувством равновесия и гармонии. Весы любят создавать красивые вещи, поэтому занятия декоративно-прикладным искусством всегда беспроигрышны.

Скорпион

У любопытных Скорпионов хорошо развита интуиция, и они склонны до крайности сосредотачиваться на одном предмете. Детские планшеты или классическая игры в угадайку помогут их развитию.

Стрелец

Дети-Стрельцы жаждут приключений на природе и ни капли не боятся испачкаться. Они известны своей самостоятельностью - им подойдут велосипеды, палатки и все, что предназначено для активного отдыха.

Козерог

Дети-Козероги известны своими амбициями и фантазиями. Им подойдут игровые наборы.

Водолей

Водолеи обладают большой дисциплиной, поэтому могут часами оставаться на полу игровой комнаты, лепить глину, строить и перестраивать конструкции или разбирать игрушку. Им подойдут наборы для рисования, лепки или конструкторы.

Рыбы

Дети-Рыбы являются мечтателями, которым нравится включать фантазию, поэтому вигвамы или игровые домики будут для них находкой.

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