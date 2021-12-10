Какой подарок выбрать мужчине по знаку зодиака: астрологи дали ответ

Приближаются новогодние праздники, и появляется необходимость найти идеальный подарок мужчине. Зная черты характера и предпочтения человека, можно выбрать достойный сюрприз.

Эксперты по звездам издания Demotivateur рассказали, какой подарок выбрать мужчине по знаку зодиака. Узнайте, что в списке.

Овен

Активные Овны не любят сидеть дома и ничем не заниматься. Им нравится спорт, поэтому хорошие кроссовки - отличный вариант для подарка.

Телец

Уроженцы этого знака любят пробуждать свои вкусовые рецепторы. Их можно порадовать бутылкой хорошего вина или коробкой шоколадных конфет.

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Близнецы

Общительные Близнецы интересуются всем и предпочитают узнавать много нового. Поэтому книга станет отличным сюрпризом для них.

Рак

Чувствительные Раки любят символические подарки и украшения. Каждый раз они будут вспоминать вас, надевая драгоценность, которую им подарили.

Лев

Мужчины-Львы горды и в целом уверены в себе. Они любят вечеринки и носят аксессуары, позволяющие им самовыражаться. Не стесняйтесь подарить Львам большие часы, они точно обрадуются.

Дева

Представители этого знака предпочитают практичные и полезные подарки, поэтому духи - идеальный рождественский подарок для них.

Весы

Романтичные Весы любят заботиться о своем жилье. Они оценят декоративный предмет, например, рамку, гирлянду или светильник.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы - любители острых ощущений. Им нравится выходить за рамки своих возможностей, поэтому подойдет оригинальный подарок, например, прыжок с парашютом или занятие картингом.

Стрелец

Рожденные под этим знаком настоящие авантюристы. Чтобы доставить им удовольствие, предложите какой-нибудь предмет, который может сопровождать их во время приключений, например туристический рюкзак.

Козерог

Поскольку их радуют простые подарки, вы можете сделать их счастливыми, подарив им духи, бутылку вина или коробку шоколадных конфет.

Водолей

Авантюрные Водолеи обожают слушать музыку. Чтобы доставить им удовольствие, подумайте о портативной колонке. Но также электронная техника порадует их.

Рыбы

Чувственные мужчины-Рыбы любят пробуждать свои чувства. Таким образом, отдых в СПА может стать хорошей идеей, чтобы позаботиться о них.

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