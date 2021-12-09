Какой парфюм выбрать женщине по знаку зодиака: астрологи раскрыли секрет

Все парфюмеры согласны с тем, что аромат должен раскрывать нашу индивидуальность. Правильно подобранные духи могут подчеркнуть женскую красоту и сексуальность.

Эксперты по звездам издания Tendance Parfums рассказали, какой парфюм лучше выбрать женщине по знаку зодиака. Узнайте, какой аромат подходит вам больше.

Овен

Женщины этого знака отличаются страстным характером. Поэтому их парфюм должен быть прежде всего романтичным. Женщины-Овны ценят цветочные ароматы.

Телец

Женщины-Тельцы предприимчивы и целеустремленные. Для них идеально подходит сочетание пряностей и древесных ароматов. Специи являются синонимом пылкости и раскрывают их характер.

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Близнецы

Представительницы этого знака особенно оптимистичные и общительные люди. С одной стороны, свежие и воздушные ароматы раскроют их характер. С другой стороны, сладкие парфюмы подчеркнут сексуальность.

Рак

Чувствительные и мечтательные женщины-Раки обожают парфюмы с легкими цветочными нотками.

Лев

Уроженки этого знака довольно страстные женщины. Поэтому нотки специи - идеально подходят им.

Дева

Спокойные, собранные, чувствительные Девы склонны скрывать свои эмоции и не стремятся любой ценой выделяться. Ландыш, жасмин или цитрусовые нотки - то, что им нравится.

Весы

Нежные и отзывчивые женщины-Весы демонстрируют идеальный баланс и знают, что нужно быть творческими и рациональными. Им подходят цветочные ноты духов.

Скорпион

Люди этого знака любят оставлять за собой след и обладают огромной силой характера. Таким образом, они являются приверженцами цитрусовых ноток.

Стрелец

Подвижные и оптимистичные женщины-Стрельцы имеют веселый характер. Им подхоят духи со специями.

Козерог

Козероги - соблазнительницы, но в то же время тихие и сдержанные. Им подходят сладкие ароматы.

Водолей

Они очень нуждаются в свободе и легко могут жить без любви. Поэтому их духи с ароматом свежести и нотками специй.

Рыбы

Подходящий им аромат должен раскрывать их мечтательную сторону. Женщины-Рыбы стремятся к волшебному и радостному будущему. Им подойдут сладкие ноты.

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