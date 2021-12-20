Какое растение для дома выбрать по знаку зодиака: гороскоп

Каждое растение имеет свою энергетику. Считается, что есть те, которые могут приносить в жизнь удачу и везение.

Эксперты по звездам издания Thesill рассказали, какое растение для дома выбрать по знаку зодиака. Узнайте, что лучше всего подойдет вам.

Овен

Очаровательные Овны отличаются смелым характером, им подходит оранжевая орхидея. Они независимы и готовы всегда помочь тем, кто полагается на них.

Лев

Львы привлекают всеобщее внимание, куда бы они ни пошли. Им понравится монстера деликатесная.

Стрелец

Стрельцы очень энергичны и стремятся много путешествовать, познавая новое. Их темперамент хорошо отражает кофейное дерево.

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Телец

Самоуверенные Тельцы знают, что им нравится. Тропическая пальма - идеальный выбор для них.

Дева

Рожденные под этим знаком не прочь проводить время в одиночестве, кроме того, они любят все планировать. Лучшее растение для них - эхеверия.

Козерог

Стойкие Козероги не боятся трудностей и всегда знают, как решить проблемы. Им точно понравится змеиное растение.

Близнецы

Общительные Близнецы игривы и любопытны, их характер отображает такое растение, как Калатея Виттата с ее полосатыми листьями.

Весы

Гармоничным и нежным Весам подходит прекрасный папоротник "Птичье гнездо".

Водолей

Уроженцы этого знака отличатся неординарным мышлением. Лучшее растение для них - Пилея пеперомиевидная.

Рак

У эмоциональных Раков часто меняется настроение. Антуриум полностью характеризуют поведение людей этого знака.

Скорпион

Представители этого знака привлекают внимание, даже если не хотят, чтобы их заметили. Им подоходит Филодендрон.

Рыбы

Мечтательные Рыбы не всегда преуспевает в повседневной жизни. Растение Замиокулькас будет развиваться, приспосабливаясь к меняющимся условиям, как и люди этого знака.

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