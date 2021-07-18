Какое авто подходит вам по знаку зодиака

Выбор автомобиля – непростая задача, которая требует много времени. Но все же астрологи убеждены, что облегчить ситуацию можно, учитывая знак зодиака.

Астрологи издания En Automobile Simone составили подборку автомобилей, которые будут соответствовать вашему астрологическому знаку. Узнайте, какое именно авто подойдет под ваш знак.

Овен

Овен - прямой, верный и щедрый человек, но иногда может казаться агрессивным или слишком прямым. Идеальная машина для этого огненного знака - Peugeot 208 GTI.

Телец

Рожденный под этим знаком приземленный, прагматичный человек, который иногда может казаться беспечным или пассивным. Fiat Panda, безопасный и недорогой, станет идеальным автомобилем для этого знака.

Близнецы

Представители этого знака сообразительны, веселы и очень хорошо общаются. Кабриолет Mini Cooper отлично подходит для их характеристики.

Рак

Чувствительный и домашний Рак отлично сочетается с Renault Clio 2. Это идеальный автомобиль для семейной жизни.

Лев

Специалисты по звездам уверяют, что уроженцы этого знака очень харизматичны и страстны. Ему нравится быть в центре внимания, что позволит великолепный ярко-красный Ferrari.

Дева

Сдержанная с виду Дева хорошо поладит с автомобилем Audi A4. Он элегантен, что очень по душе этому знаку.

Весы

Представители этого знака тихие и умиротворенные. Для их типажа отлично подходит комфортный и практичный Fiat Multipla.

Скорпион

Этому знаку свойственно искать приключений. Соответствует ему полноприводный вездеход Jeep Wrangler.

Стрелец

Стрельцу никто не нужен. Он уверенный в себе, и это нужно чувствовать по машине, которую он водит. Mercedes-Benz V-класса выиграл приз European Car of the Year в 2010 году, поэтому он очень хорош для путешествий.

Козерог

Козерог амбициозен, трудолюбив и серьезен, он нацелен на результативность. Прямо как Mercedes S-Class.

Водолей

Рожденный под этим знаком любит нарушать правила и быть оригинальным. Tesla Model 3 имеет запас хода более 500 км, что делает его одним из самых выносливых электромобилей в мире.

Рыбы

Рыбам идеально подходит Renault Espace. Он считается одним из самых популярных автомобилей для семьи.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Июль 2021 года станет благоприятным периодом почти для всех знаков зодиака. Астролог назвал даты, в которые каждый из них получит возможность добиться успеха во всех сферах.

Как выглядит ваш идеальный отпуск по знаку зодиака.

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