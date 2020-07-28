Со вторника и до конца текущей недели следует остерегаться: разочарований и неудовлетворённостью текущими партнерскими отношениями; раздражения и нервозности в общении; желания резко что-то изменить в своей жизни. Какие знаки Зодиака больше подвержены этим влияниям и что важно знать, чтобы не реализовались негативные жизненные программы, рассказывает на своей странице в инстаграм астролог Георгий Личели.

Эмоциональной нестабильности содействует напряжённый аспект Венеры с Нептуном, который будет активен до 30 июля. Этот аспект повышает чувствительность и ранимость. В это период может возникнуть чувства разочарования и неудовлетворённости текущими любовными либо партнерскими отношениями. В первую очередь, это касается Близнецов, Рыб, Дев и Стрельцов. Этот же аспект может подтолкнуть к измене из-за обиды на партнера либо под влиянием алкогольного опьянения. При благоприятном развитии аспект усиливает романтические настроения и способствует влюблённости. Совет: не давать волю воображению и научиться отличать реальность от фантазии.

Всю неделю будет действовать напряжённый аспект между Меркурием и Марсом, что может стать причиной раздражения и нервозности в общении. Совет: следить за словами и избегать споров, а также быть предельно внимательными за рулем. В первую очередь, это касается Овнов и Раков.

В выходные дни, 1 и 2 августа, Солнце будет находиться в напряжённом аспекте с Ураном. Возможно, возникнет желание резко что-то изменить в жизни, например, уволиться с работы или разорвать отношения. Важно понимать, что это временный порыв, и не стоит спешить. Это касается Львов, Тельцов, Скорпионов и Водолеев. Совет: желательно избегать эксцентричных, неразумных и спонтанных действий, особенно в финансовых вопросах. .

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