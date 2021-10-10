Четыре знака зодиака ждет удача 11-17 октября - им будет везти во всем

Четыре знака зодиака на этой неделе ожидает удача. Ракам, Львам Весам и Водолеям удастся достичь цели.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 11-17 октября. Детальнее читайте дальше.

Рак

Любовь все-таки способна изменить мир, по крайней мере ваш отдельно взятый – так точно. Вы чувствуете себя счастливыми, наполненными, чувствуете свою силу, тем более, что ваши чувства – взаимные и вы можете вместе превратить вашу жизнь в сказку.

Лев

Появляется надежда на то, что впереди – невероятно удачный период, и у вас есть все основания не только строить воздушные замки, но и составлять вполне конкретные планы, рисовать эскизы и составлять подробную смету.

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Весы

Цель, которую вы себе поставили, на этой неделе должна осуществиться удивительно легко и просто, потому что вы сосредоточились только на ней, и делаете все от вас зависящее. И кажется, что целая вселенная сейчас на вашей стороне.

Водолей

У вас будет немало поводов порадоваться жизни, и при всем том, что происходит вокруг, вы держите хвост пистолетом, еще и других поддерживаете в это непростое время. А все это – из-за любви, что поселилась в вашем сердце.

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