Какие знаки зодиака несовместными в отношениях: астрологи назвали три худших пары

Людям иногда очень сложно найти свою вторую половинку и построить гармоничные отношения. И, по словам экспертов по звездам, не всем знакам зодиака предназначено быть вместе.

Астрологи издания Рublic назвали три пары, которые, скорее всего, не смогут построить успешные союзы. Они не понимают друг друга, спорят из-за того, что у них диаметрально противоположное видение.

Скорпион - Близнецы

Скорпион хочет иметь страстные романтические отношения, в которых он может показать себя на 200%. А Близнецы, к сожалению, не разделяют такое рвение своего партнера. Близнецы стремятся к более спокойным и уравновешенным отношениям, а Скорпиону буквально нужны сильные и красочные эмоции.

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Овен - Рак

Сильно отличаясь друг от друга, Овен и Рак совсем не дополняют друг друга. Овен имеет тенденцию говорить все, что думает, он склонен расстраивать своего любимого Рака. Действительно, этот сверхчувствительный водный знак, скорее всего, будет несчастным в отношениях с грубым Овном.

Телец - Лев

Это два лидирующих знака, которые желают доминировать над другими. В результате никому не удастся уступить и снять напряжение. Ужасно упрямы, Телец и Лев будут спорить и по пустякам, и по серьезным вопросам. И каждый будет стоять на своих позициях.

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