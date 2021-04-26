Еда по знаку зодиака: что лучше всего подходит каждому

Одни люди обожают острое, другие – не терпят молочные продукты. Те или иные предпочтения в еде могут зависеть от созвездия, под которым родился человек.

С точки зрения астрологии, Близнецам, например, полезно налегать на шпинат, а Девам – на лимоны и миндаль. Об этом в своем гороскопе для The Times of India рассказал астролог Настур Беджан Дарувалла.

Овен

Представители этого знака зодиака предпочитают салат, грецкие орехи, картофель, шпинат, лук, огурец, чечевицу, яблоки, редис, лайм, фасоль и капусту. Для них полезны все продукты, улучшающие работу мозга, особенно рыба и миндаль.

Телец

Таким людям хорошо употреблять свеклу, цветную капусту, лук, огурцы, мангольд, тыкву. Также следует есть часто, но в небольших количествах печень, говядину, баранину, яичный желток, горох, чернослив, миндаль. Ужинать нужно рано, а после обеда стараться гулять.

Близнецы

Для них особенно полезен шпинат, а также помидоры, апельсины, стручковая фасоль, сельдерей, абрикосы, сливы, морковь, цветная капуста, кокосы, много мяса, говядина, омары, яйца, лук, пшеница. Но нужно обходиться без сигарет и алкоголя.

Рак

Лучшая еда для них – морепродукты и рыба. Следует избегать всего крахмалистого. Выпечка и торты противопоказаны, хотя большинство Раков сладкоежки. Полезно есть фрукты и овощи с высоким содержанием воды: дыню, огурцы, тыкву, арбузы. Капусту, репу, салат и грибы тоже можно употреблять регулярно. Пейте много воды и не отказывайте себе в кусочке сладкого перед сном.

Лев

Для этого знака зодиака хорошо подходят сырой яичный желток, спаржа, рожь, инжир, лимоны, кокосы, персики, семена подсолнечника, яблоки. И крайне необходимы мед и мясо. Следует регулярно употреблять овощи с высоким содержанием железа.

Дева

Обязательно включайте в ваш рацион лимоны, миндаль, цикорий, цельнозерновую пшеницу, сыр, маслины, овес, нежирную говядину и баранину. Используйте растительные масла для салатов и готовки. Приемы пищи должны быть регулярными.

Весы

Спаржа, миндаль, коричневый рис, горох, овсянка, свекла, изюм, пшеница, яблоки, клубника, шпинат и кукуруза. Это та еда, которая нужна Весам постоянно. Сахара и крахмала стоит избегать. Молоко и фрукты – тоже можно. Мясо лучше есть не чаще двух раз в неделю и не употреблять острое.

Скорпион

Обязательно включите в свой рацион инжир, лук, спаржу, горчицу, зелень, цветную капусту, кокос, редис, черную вишню, нежирное мясо. Любой ценой избегайте спиртных напитков, стимуляторов и курения.

Стрелец

Этому знаку зодиака следует есть чернослив, яблоки, овес, сырые яйца, клубнику, кожуру фруктов и овощей, финики, вишню, помидоры, стручковые бобы, кукурузу. Помните, что пряные продукты и курение – это не для вас. Рис – лучше в умеренных количествах.

Козерог

Следует регулярно есть инжир, зелень, коровье молоко, апельсины, лимоны, яичный желток, капусту, пшеницу, миндаль, нежирное мясо, творог, коричневый рис, сельдерей, рыбу, цельнозерновую пшеницу. Хлеба должно быть минимум.

Водолей

Полезная еда: омары, салат, рыба, грецкие орехи, груши, лимоны, апельсины, яблоки, устрицы, редис, кукуруза, персики, грейпфруты. Вам пойдет на пользу плавание и всевозможная активность.

Рыбы

Обязательно употребляйте свеклу, печень, почки, яичный желток, салат, лук, цельнозерновые крупы, чернослив, лимоны, апельсины, яблоки, виноград, шпинат, персики, баранину. Помните, что в вашем случае вероятны заболевания сердца и печени.

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