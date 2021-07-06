Как выглядит ваше идеальное меню по знаку зодиака, а что есть нельзя: советы астролога

Специалист по звездам рассказала, что нужно есть разным знакам зодиака, чтобы чувствовать себя хорошо. Выбор рекомендуемых блюд и продуктов основан на соответствии особенностей всех представителей зодиакального круга.

Об этом пишет астролог Мириам Мари Девульф в издании Femme Actuelle. Она и создала пищевой профиль всех знаков зодиака.

Овен

Рожденным под этим знаком не стоит злоупотреблять грилем. Полезный ингредиент их рациона - кофе, потому что в малых дозах он успокаивает головную боль. Ингредиенты, которых следует избегать: сырые перцы, так как они могут чрезмерно раздражать кишечник. Главный совет по питанию: ешьте медленно.

Телец

Тельцам полезно кушать авокадо, потому что он борется с холестерином, но нужно употреблять в умеренных количествах, потому что это достаточно калорийный ингредиент. Тельцам следует избегать слишком сладкой свеклы. Совет по питанию: учитесь умеренности и всегда имейте с собой эфирное масло базилика, которое помогает пищеварению.

Близнецы

Полезным ингредиентом для Близнецов являются цитрусовые, богатые витамином С. Близнецам астролог не рекомендует употреблять сильные специи. Совет по питанию: не торопитесь, чтобы поесть.

Рак

Полезный ингредиент в рационе Раков: баклажаны и низкокалорийные продукты . А продукты с высоким содержанием клетчатки могут пагубно отобразится на самочувствии Раков. Эксперт советует менять меню время от времени и есть регулярно.

Лев

Для Львов полезно употреблять петрушку - ведь это концентрат витаминов. Нельзя Львам кушать слишком соленую пищу, а лучше вовсе от нее отказаться. Совет по питанию: научитесь читать этикетки, чтобы определять слишком соленые продукты или блюда.

Дева

Девам стоит обратить внимание на чечевицу, она поглощает жир. Ингредиент, которого следует избегать: волокна, такие как спаржа. А главный совет по питанию от астрологов: не ешьте слишком поздно вечером.

Весы

Астролог рекомендует Весам добавлять к пище ваниль, так как этот аромат утоляет чувство голода. Ингредиент, которого следует избегать: виноград с высоким содержанием сахара. Эксперт советует, как можно больше готовить на воде.

Скорпион

Представителям этого знака стоит обратить внимание на крапиву, обладающую тонизирующими, стимулирующими и пищеварительными свойствами. Ингредиент, которого следует избегать: капуста. Совет по питанию: учитесь умеренности.

Стрелец

Стрельцам поможет шалфей от вздутия живота, говорит астролог. Этому знаку нужно избегать сладких продуктов, в особенности исключить сахар, лучше заменить его медом.

Козерог

Его полезный ингредиент: капуста, богатая антиоксидантами и витамином С. Ингредиенты, которых следует избегать: подсолнечное или кукурузное масло.

Водолей

Пользу для Водолеев принесут сухофрукты (орехи, фундук и т. д.), богатые на магний. Ингредиент, от которого следует отказаться - овсяные отруби. Совет по питанию: не пропускайте приемы пищи.

Рыбы

Рыбам нужно больше кушать овощей, особенно огурцов, потому что это мочегонное средство. Но, из-за слишком ярко выраженного вкуса, нужно избегать топинамбура.

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