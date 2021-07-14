Как выглядит ваш идеальный отпуск по знаку зодиака

Планируете отпуск, но не знаете куда лучше поехать - на море или в горы, "дикарем" или в all inclusive, астрологи убеждены, что отдыхать нужно согласно вашему астрологическому знаку. Так, вы обретете душевное спокойствие и реально отдохнете физически.

Астролог Крис Семит издания Сosmopolitan.fr рассказал, куда лучше отправится на отдых всем 12 знакам зодиака. По его словам, стоит доверится астрологии, чтобы провести идеальный летний отпуск.

Овен

Овнам нужно тепло или особая атмосфера, чтобы пополнить свою энергию. Именно в необычной атмосфере вы находите свое удовлетворение. Овнам стоит отправится туда, где солнце, скалы, камни и пески. Это регионы Ближнего Востока и страны Латинской Америки.

Телец

Так как, Телец - это знак Земли, вы предпочитаете сельскую местность и влюблены в просторы зелени, лесов, земляных и каменистых участков. Вам нравится открывать для себя флору и фауну, и, хотя вам нужно находиться под присмотром или сопровождением, обзорная экскурсия по дикой природе не разочарует вас. Вам стоит посетить зеленые регионы с умеренным климатом - Франция,Нормандия, Англия, Польша.

Близнецы

Вам часто трудно принять решение, потому что вас всегда соблазняет несколько направлений. Вам нужно найти место, позволяющее преодолеть скуку и усталость, следовательно, где сосуществуют несколько видов отдыха. Лучше всего Близнецам отправляться в отдых на машине, чтобы исследовать все достопримечательности - тогда ваша душа будет спокойна. Места, подходящие для отдыха Близнецам:

Северная, Восточная и Южная Европа, Калифорния, США, Япония, Китай, Австралия.

Рак

Представители этого знака любят отдыхать на песчаном пляже в окружении спокойного и теплого моря. У вас есть настоящее пристрастие к пейзажам, реками, ручьями. Для Раков отпуск и отдых рифмуются с пляжем, солнечными ваннами и бездельем.

Ракам стоит отправится на Средиземное и океанское побережье Шотландии и ее озер, Бенгалии, Индии, Японии.

Лев

Львам нравятся залитые светом регионы, где хорошо жить и где время остановилось. Вы можете часами бездельничать на шезлонге на солнышке, а вид на море или даже океан может стать источником стресса. Вы делаете ставку на отели и уютное проживание. Места, подходящие для отдыха Льва: Средиземноморский регион, юг Европы, Африканский континент, Филиппины, Малайзия, Латинская Америка.

Дева

Спасаясь от толпы, вы выбираете спокойствие и любите укромные места, где можно спокойно отдохнуть. Поэтому ваши ключевые слова - безмятежность, гармония, чистота. Зеленые пейзажи, осенние леса, обширные поля, луга, оживят вас и поднимут настроение. Вам не нравится неизведанное, и вы не представляете повседневную жизнь без комфорта, поэтому, вы предпочитаете отели или аренду квартир в отпуске. Девам стоит отдохнуть в Бельгии, Шотландии, Ирландии, Швеции, Австрии, Канаде, Сейшельских островах, Непале, Китае, Индии.

Весы

Чтобы зарядиться энергией и отдохнуть, вам, прежде всего, необходимы равновесие и спокойствие. Ваша планета-правитель заставляет вас любить море и океан. Таким образом, йодированный воздух очень полезен для вашего тела, а факт купания в морской воде позволяет вам очиститься и взбодриться. Места отдыха Весов: побережье Средиземного моря, Испания, Алжир, а также Мексика, Куба, Карибский бассейн, Мальдивские острова, Латинская Америка, Египет, Китай, Индия.

Скорпион

Вам для подзарядки нет ничего лучше, чем горы, неровные панорамы, вершины. Вы священный зверь, и вам нравится ходить, лазать. Регионы, отмеченные историей, легендами, загадками, старинными крепостями, щекочут ваше воображение и оживляют определенным образом. Различные пустыни - идеальные места для перерождения и восстановления сил. Скорпионы прекрасно отдохнут в Альпах, Пиренеях, Килиманджаро, горах Атлас, Кавказ, различных пустынях (Сахара, Гоби, Нубия, Ливия, Аравия, Арктика, Антарктика).

Стрелец

Вы находите свой баланс в разнообразном ландшафте, где встречаются все четыре элемента (огонь, вода, земля, воздух). Приморские горы, вулканические горы, океаны вблизи разломов, островки, а также луга, поляны, лесные опушки - это те направления, которые вам подходят. Места отдыха для Стрельца: земли Юго-Восточной и Латинской Америки, Австралия, Африка, Южная Европа.

Козерог

Вы достаточно близкие к природе, лесные и горные районы, даже немного дикие принесут вам удовольствие. У вас сильное обоняние, запахи хвойных деревьев, листьев, грибов, земли оживляют вас. Козерогам нравится проводить отпуск в кемпинге или под звездами, или, наоборот, спокойно отдыхать в гостиничном номере. Места отдыха для Козерогов: разные горы (Альпы, Пиренеи, Кавказ, Эфиопские массивы), холодные страны (Молдавия, Украина, Литва, Россия, Сибирь, Швеция, Норвегия, Польша, Германия, Канада, Аляска).

Водолей

Для вас отпуск должен сочетаться с современностью, поэтому вам нравятся только городские пейзажи. Вы можете оценить организованные зеленые насаждения, естественные леса, просторные места с нетипичной растительностью. Однако вам не нравится слишком жаркий и душный климат. Таким образом, вы чувствуете себя совершенно непринужденно в довольно умеренном климате, даже в прохладном, где нет недостатка в ветре и воздухе. Места отдыха Водолеев: Шотландия, Уэльс, Ирландия, Бельгия, Швейцария, Австрия, Финляндия, Швеция, Норвегия, Япония или некоторые страны бывшего СССР.

Рыбы

Все бескрайние водные просторы океана, моря, озер или даже прохладные и влажные места идеально подходят для вас. Вам нравится проводить отпуск в местах мечты, где присутствует вода, свежесть, красота. Вы - знак путешествия и находите покой, энергию и удовлетворение, когда отдыхаете за границей. Дикий кемпинг или более организованный кемпинг подойдут вам так же, как отель среднего или высокого класса. Места отдыха для Рыб: Атлантика, Средиземное море, Ла-Манш, Непал, Тибет, Восточная и Северная Европа, Южная Америка.

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