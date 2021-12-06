Как выбрать идеальный подарок по знаку зодиака: гороскоп
Новогодние праздники уже приближаются, а это означает, что перед нами стоит выбор подарков для родных и близких. Судя с личных качеств, характера и увлечений, человека можно сделать хороший сюрприз.
Астрологи издания Donnamoderna рассказали, как выбрать идеальный подарок по знаку зодиака. Узнайте, чем порадовать каждого представителя зодиакального круга.
Овен
Динамичным и спортивным Овнам подходящим подарком может быть что-то связанное со спортом. Они ценят практичные и полезные вещи. Билет на концерт или матч на стадионе будет очень кстати.
Телец
Уроженцы этого знака ценят все, что связано с домом и уютом. Например, дизайнерские лампы, картины, подушки. Им нравятся предметы, которые прослужат долго.
Близнецы
Лучшая стратегия - удивить их чем-то необычным и нестандартным. Мужчины оценят технологические новинки, а женщинам будет приятно получить в подарок косметические процедуры или билеты в театр, на выставку великого художника или мероприятие.
Рак
Им будет приятно получить полезные предметы для отдыха дома, например, подушку для релаксации, чашку для травяного чая с прекрасным чаем или шоколадом. Большой популярностью пользуется также антиквариат. Они также любят получать духи с не слишком сильными эссенциями.
Лев
Щедрые Львы обожают не простые подарки. Одежда - это хорошо, но выбор должен падать на качественную одежду. Женщины очень любят золото, но ценят и бижутерию или одежду хорошего качества и нижнее белье.
Дева
У Дев нет больших претензий к подаркам, но они сразу понимают, сколько усилий было вложено, чтобы их удивить. Они окружают себя элегантными предметами, но одеваются незаметно. Поэтому всегда выбирайте мягкие и неброские цвета. Также подойдут полезные для их профессии предметы.
Весы
У рожденных под этим знаком сильно развито чувство эстетики и гармонии. Они оценят сумку, клатч или кошелек хорошего бренда, изысканное растение.
Скорпион
Страстные Скорпионы имеют очень широкий круг интересов и не любят банальности. Украшения, предметы интерьера, свечи и книги могут порадовать их.
Стрелец
Чувствительные Стрельцы полны интересов и находятся всегда в движении, поэтому банальные или домашние подарки им не подходят. Их идеальный подарок - это билет на интересное путешествие. Женщины этого знака могут с радостью принять шикарные духи.
Козерог
Люди этого знака очень практичны. Однако книга, лучше переплетенная, всегда будет кстати. Для женщин знака украшения должны быть классическими и не слишком громоздкими. Козероги обожают часы, поэтому можно побаловать их.
Водолей
Эмоциональных Водолеев не интересуют бренды и мода. Они оценят аксессуары для дома, современные стереосистемы и наушники.
Рыба
Творческие Рыбы высоко оценят дары искусства, книги и каталоги, музыкальные пластины либо инструменты. Женщинам понравится одежда от начинающего и оригинального дизайнера. Также их порадуют свечи и подсвечники.
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