Как выбрать идеальный подарок по знаку зодиака: гороскоп

Новогодние праздники уже приближаются, а это означает, что перед нами стоит выбор подарков для родных и близких. Судя с личных качеств, характера и увлечений, человека можно сделать хороший сюрприз.

Астрологи издания Donnamoderna рассказали, как выбрать идеальный подарок по знаку зодиака. Узнайте, чем порадовать каждого представителя зодиакального круга.

Овен

Динамичным и спортивным Овнам подходящим подарком может быть что-то связанное со спортом. Они ценят практичные и полезные вещи. Билет на концерт или матч на стадионе будет очень кстати.

Телец

Уроженцы этого знака ценят все, что связано с домом и уютом. Например, дизайнерские лампы, картины, подушки. Им нравятся предметы, которые прослужат долго.

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Близнецы

Лучшая стратегия - удивить их чем-то необычным и нестандартным. Мужчины оценят технологические новинки, а женщинам будет приятно получить в подарок косметические процедуры или билеты в театр, на выставку великого художника или мероприятие.

Рак

Им будет приятно получить полезные предметы для отдыха дома, например, подушку для релаксации, чашку для травяного чая с прекрасным чаем или шоколадом. Большой популярностью пользуется также антиквариат. Они также любят получать духи с не слишком сильными эссенциями.

Лев

Щедрые Львы обожают не простые подарки. Одежда - это хорошо, но выбор должен падать на качественную одежду. Женщины очень любят золото, но ценят и бижутерию или одежду хорошего качества и нижнее белье.

Дева

У Дев нет больших претензий к подаркам, но они сразу понимают, сколько усилий было вложено, чтобы их удивить. Они окружают себя элегантными предметами, но одеваются незаметно. Поэтому всегда выбирайте мягкие и неброские цвета. Также подойдут полезные для их профессии предметы.

Весы

У рожденных под этим знаком сильно развито чувство эстетики и гармонии. Они оценят сумку, клатч или кошелек хорошего бренда, изысканное растение.

Скорпион

Страстные Скорпионы имеют очень широкий круг интересов и не любят банальности. Украшения, предметы интерьера, свечи и книги могут порадовать их.

Стрелец

Чувствительные Стрельцы полны интересов и находятся всегда в движении, поэтому банальные или домашние подарки им не подходят. Их идеальный подарок - это билет на интересное путешествие. Женщины этого знака могут с радостью принять шикарные духи.

Козерог

Люди этого знака очень практичны. Однако книга, лучше переплетенная, всегда будет кстати. Для женщин знака украшения должны быть классическими и не слишком громоздкими. Козероги обожают часы, поэтому можно побаловать их.

Водолей

Эмоциональных Водолеев не интересуют бренды и мода. Они оценят аксессуары для дома, современные стереосистемы и наушники.

Рыба

Творческие Рыбы высоко оценят дары искусства, книги и каталоги, музыкальные пластины либо инструменты. Женщинам понравится одежда от начинающего и оригинального дизайнера. Также их порадуют свечи и подсвечники.

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