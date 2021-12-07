Как вы проведете новогоднюю ночь: гороскоп для всех знаков зодиака

Совсем немного времени осталось до Нового года 2022, а это значит, что многие уже думают, где и с кем будут встречать праздник. Ведь это особое время, которое дарит настроение и "заряжает" энергией на весь год.

Эксперты по звездам издания Аstroyogi рассказали, как проведет новогоднюю ночь каждый знак зодиака. Узнайте, что ждет вас.

Овен

Когда дело касается любого торжества, Овны хотят повеселиться, особенно в кругу друзей. Они полны энергии и жаждут общения, поэтому Новый год, вероятно, встретят на бурной вечеринке.

Телец

Практичность Тельцов неизменна. Они ценят домашний уют и, скорее всего, проведут старый год и встретят новый в кругу семьи.

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Близнецы

Поскольку Близнецы всегда готовы знакомиться с новыми людьми, они обязательно попадут в список гостей на вечеринку. И не откажутся от приглашения.

Рак

Люди этого знака любят проводить время с семьей и близкими. Раки особенно обожают праздники, потому что для них это означает соблюдение традиций.

Лев

Самоуверенные Львы любят быть в центре внимания и, вероятнее всего , устроят новогоднюю вечеринку.

Дева

Внимательные к деталям и трудолюбивые Девы любят следить за тем, чтобы все складывалось гладко. Настолько, что временами они слишком вовлекаются в планирование и подготовку. Новый год они проведут в кругу близких - и все должно идти по их плану.

Весы

Уроженцы этого знака часто посещают вечеринки. Но этот Новый год они захотят встретить дома - в уютной обстановке.

Скорпион

Страстные и загадочные Скорпионы предпочтут отметить праздник в кругу друзей и коллег.

Стрелец

Поскольку представители этого знака любят путешествовать, они всегда рады новым впечатлениям. Полные энтузиазма и энергии Стрельцы пойдут туда, где есть вечеринка, большая толпа и громкая музыка.

Козерог

Новый 2022 год для ответственных и дисциплинированных Козерогов наверняка пройдет в кругу семьи. Традиции очень важны для них, также как и домашний ужин, и воспоминания о прошедшем году.

Водолей

Застенчивые и спокойные Водолеи предпочли бы провести новогоднюю ночь, расслабляясь со своими близкими. Но для тех, кто пытается выйти из своей зоны комфорта, отлично подойдет бурная вечеринка.

Рыбы

Эмоциональные и романтичные Рыбы готовятся к волшебной ночи в кругу родных и близких. Они точно будут ждать полночи, чтобы загадать желание.

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