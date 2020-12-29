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Как встретить Новый год 2021: таролог рассказала о ритуалах

2.3т
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Следующий год по восточному календарю – это год Белого Металлического Быка. Для того чтобы он был к нам благосклонным, необходимо добавить к праздничному столу зеленые травы, а также украсить все в белые и серебристые цвета.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка рассказала OBOZREVATEL об основных ритуалах и "заморочках" во время празднования Нового 2021 года. По ее словам, Бык – это почти родное нам животное, простое и работящее.

Стоит помнить о том, что Бык к нам на самом деле придет только в феврале, но ничто не помешает пригласить его уже в последнюю ночь 2020 года.

"Говорят, что Бык не слишком любит красное, поэтому все пламенные платья оставляем на День святого Валентина. А чтобы он был склонен к нам, то украшаем все, в том числе и себя, в что-то белое и серебристо-блестящие, по крайней мере светлое и яркое, вытаскиваем лучшие бриллианты. А если уж нет, то просто добавляем дождя и различных блесток", – отметила эксперт.

Она посоветовала ставить на стол все, что хочется, но не забывать о траве, например петрушке.

"Как показывает практика, никто зеленые салаты на новогодних застольях не ест, потому что и так много всего вкусного и интересного, поэтому лучше просто в блюда добавлять зеленые листовые овощи. А вот готовить что-то из телятины или говядины – это большой вопрос. И вовсе не том, что Быку то может не понравиться. А потому, что себя надо беречь, и ночью мясо есть – так себе здоровая перспектива", – сказала Соломка.

Но главный критерий ко всем этим ограничениям, по ее словам, не заморачиваться слишком. Потому что главное, чтобы мы сами получили удовольствие, и от одежды, и от стола. А понравится ли это какому-то мифическому Быку, пусть даже хозяину следующего года – это уже десятое дело.

А вот что обязательно стоит сделать, так это, как отметила Соломка, выбросить все лишнее, подвести итоги и наметить планы на следующий год. Итак, убрать хлам – это один из главных новогодних ритуалов. Конечно, до праздника еще все будут убирать дома, и сейчас можно символически пройтись с торбой и закинуть туда все, от чего бы хотели избавиться, что не приносит радости, а только собирает пыль. Утилизировать все это можно по-разному – кому-то подарить что-то, что вам уже не нужно, а можно выбросить или даже сжечь. Это могут быть какие-то сувениры, искусственные цветы, книги, которые уже не читаете и никогда не прочитаете, списанные блокноты, старые рваные носки и тому подобное.

Второй важный ритуал, по ее словам, подведение итогов. Вспомните, каким был этот год, что вы делали каждый месяц, какие важные выводы и уроки сделали, просмотрите фото, возможно, составьте коллаж или создайте небольшой видео-ролик. Это позволяет и посмотреть, что происходило, отметить, что удалось, как вы менялись, как преодолевали сложности и наслаждались жизнью. В конце концов, для нашей напряженной жизни, когда все забывается, можно такую ежегодную памятку делать.

Третий обязательный челлендж – записать, что бы вы хотели сделать или достичь в следующем году. Это и планы, и мечты, и способы их достижения. Возможно, пересмотреть старые цели и от чего отказаться, или что-то новое придумать. Лучший вариант – выбирать цели по основным жизненным направлениям – здоровье, личная жизнь, семья, дом, работа, деньги, обучение, удовольствие и тому подобное. Этот список стоит спрятать где-то на целый год, а потом накануне 2022-ого найти и просмотреть, отметив, что вам удалось, а что – не слишком.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Соломка дала прогноз здоровья для всех знаков на 2021. Она посоветовала Ракам укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

  • Также таролог рассказала, что 2021 у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Соломка дала общий прогноз по картам Таро для всего "зодиака" на 2021-й. По ее словам, год обещает многим знакам настоящий прорыв.

  • Согласно прогнозу таролога, 2021-й окажется для Близнецов достаточно активным и насыщенным. Всех представителей знака ждут изменения и вызовы.

  • Вместе с тем, Овнов в 2021-м, по словам Соломки, ожидают не только финансовые трудности, но и разочарования.

  • Для Дев 2021-й станет периодом обучения, освоения новых профессий и прибыли, а у Львов год должен пройти в постановлении задач, планировании и работе.

  • Главное, что нужно запомнить Весам, – в 2021-ом необходимо беречь деньги, поскольку с ними могут возникать сложности, отметила Соломка.

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Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Тема
Астрологический прогноз
Персона
Ольга Соломка
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
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