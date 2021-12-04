Как украсить елку на Новый год 2022, чтобы привлечь удачу: гороскоп для всех знаков зодиака

Елку можно украсить, выбрав бесконечное количество оттенков. Однако не все цвета способны привлечь удачу, особенно в год Черного Тигра.

Эксперты по звездам издания Сhedonna рассказали, как правильно украсить елку на Новый год 2022. Узнайте, украшения какого цвета необходимо выбрать.

Овен

Идеальный цвет для представителей этого знака - красный, цвет страсти и энергии. Овны очень импульсивные и властные.

Телец

Зеленый - обнадеживающий цвет, который дарит гармонию. Тельцам всегда важно чувствовать себя защищенными и спокойными.

Близнецы

Людям этого знака подходит серебристый цвет, который символизирует деньги и торговлю. Близнецам характерна постоянная двойственность, они радостные и общительные, поэтому и оранжевый в полной мере отражает их характер.

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Рак

Для Раков белый цвет - идеальный. Люди этого знака демонстируют сильную привязанность к своей семье, постоянно ищут безопасности и стабильности.

Лев

Их идеальный цвет - желтый. Львы эксцентричны, успешны и всегда выделяются. Этот знак чувствует себя комфортно с цветом власти.

Дева

Рожденные под этим знаком любят синий цвет. Этот цвет и все его оттенки успокаивают Дев, которым всегда необходимо искать баланс.

Весы

Уроженцы этого знака ищут в жизни гармонии. Им больше всего подходит синий оттенок, потому что это цвет мягкости и нежности.

Скорпион

Загадочным Скорпионам подойдет черный цвет. Он прекрасно описывает людей этого знака, которые умеют скрывать свои истинные эмоции.

Стрелец

Фиолетовый является идеальным цветом для уроженцев данного знака. Стрельцы любят путешествовать и открывать для себя новые культуры, новые горизонты, которые могут утолить их тягу к знаниям.

Козерог

Чувствительные Козероги ассоциируются с нейтральными и темными цветами, такими как коричневый, цвет земли. Их чувство долга и ответственности характеризуют Козерогов.

Водолей

Идеальный цвет людей этого знака - темно-синий. Цвет, напоминающий необъятность ночного неба или глубины бездны, который может дать представление о переполняющем воображении Водолеев.

Рыбы

Бирюзовый цвет отражает поэтический дух Рыб. Этот знак питается воображением, Рыбы сверхчувствительны и позволяют управлять эмоциям. Фиолетовый также подходит этому знаку, поскольку он пробуждает творческий потенциал и духовность.

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