Солнечное затмение 10 июня: гороскоп для всех знаков зодиака

10 июня произойдет кольцеобразное солнечное затмение. Энергетика данного события настолько сильна, что может влиять на нашу жизнь еще несколько дней.

Что сулит этот период каждому знаку зодиака? Ясновидящий и астролог, дважды победитель, а теперь и судья проекта "Битва экстрасенсов" Хаял Алекперов эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказал, как на нас скажется "кольцо огня".

Овен

В этот период Овнам не стоит браться за новые начинания. Представители знака будут склонны к чрезмерной эмоциональности и раздражительности, а потому могут легко бросать начатое и отказываться от своих намерений.

Телец

Энергетика этого периода может подталкивать Тельцов к рассеянности. В связи с чем представители знака могут допустить не мало ошибок. Совет звезд – быть бдительнее и торопиться медленно.

Близнецы

Близнецы в этот период будут полны сил и вдохновения. Самое время заняться творчеством и посвятить время тем делам, которые вы подолгу откладывали на потом.

Рак

Солнечное затмение может плохо сказаться на психологическом и физическом состоянии Раков. Побороть ощущение усталости и эмоционального выгорания поможет спорт и занятие любимым делом.

Лев

В этот период интуиция Львов будет работать на максимуме. А потому представителям знака стоит внимательнее прислушиваться к своему шестому чувству. Так они сумеют избежать многих ошибок.

Дева

В этот период Девам стоит быть сдержаннее в плане критики близких людей. Не стоит лишний раз провоцировать споры. Так как есть большая вероятность серьезных семейных конфликтов.

Весы

Весам энергетика этого периода сулит нежданную прибыль. Вполне вероятно возвращение старых долгов или получение дохода за былые старания.

Скорпион

Не торопитесь с выводами о новых знакомых. Энергия солнечного затмения может ввести вас в заблуждение. А потому есть большая вероятность довериться не тем людям.

Стрелец

Этот период – прекрасная возможность для Стрельцов получить дополнительный доход. Сейчас для этого подвернется немало шансов. Главное – не упустить их.

Козерог

Упрямство Козерогов может стать главным камнем преткновения в отношениях с окружающими. Чтобы избежать ссор с родственниками и коллегами, старайтесь чаще прислушиваться к их советам. Тем более, что они окажутся вполне правильными.

Водолей

Для Водолеев солнечное затмение – прекрасный период, чтобы подумать о дальнейших планах. Сейчас представители знака сумеют не только выстроить правильную стратегию действий, но и сделать уверенный шаг навстречу успеху.

Рыбы

Рыбы могут столкнуться с обострением хронических заболеваний. Чтобы этого избежать, звезды советуют вовремя заняться профилактикой недуга. А при первых симптомах – обязательно обратиться к врачу.

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