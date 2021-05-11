Как разные знаки зодиака делают ремонт

Как "ныряют" в ремонт типичные знаки зодиака и что они любят делать дома? Раки, например, долго не могут на него решиться. А Скорпионы могут и сами все сделать.

Астропсихолог Богдан Глоба в Instagram описал основные тенденции в обновлении интерьера и экстерьера, к которым склонны представители разных созвездий.

"В последнее время все вокруг затевают ремонт. Косметический, капитальный, микроскопический – каждому свое. Даже я в некоторой мере вовлечен в сию "стройку мироздания". У каждого из нас свои предпочтения в ремонте, взгляды на стиль и материалы. Да и чего греха таить! Финансовые возможности тоже. А вот подходы к ремонту частенько сходятся у одних и тех же представителей знаков", – отметил он.

Овен

Играючи выбирает материалы и подбирает дизайн. Главное тут – начать ремонт! Хорошо бы еще и закончить, конечно.

Телец

Основательно подходит ко всему. Рассчитает и будет делать все так, чтобы уютно и основательно. А еще экономно и последовательно.

Близнецы

Узнает о предстоящем ремонте все и даже больше! Найдет самых лучших специалистов сам или через знакомых.

Рак

Дом – часть него самого! Стремится к идеалу, долго решается на ремонт и огрехи воспринимает болезненно.

Лев

Ремонт должен быть красивым! А уж из чего сделаны перекрытия и по каким трубам течет вода в классную ванну – не его проблемы.

Дева

Вдумчиво и скрупулезно распланирует все. И не упустит ни одной шероховатости при приеме работы.

Весы

Знает, что ремонт – дело не самое легкое. И с пониманием отнесется к тому, что процесс немного затягивается.

Скорпион

В принципе, может и сам все отремонтировать. Но если наймет бригаду, то уж у него никто не забалует.

Стрелец

Проект есть? Деньги есть? Работа должна быть сделана быстро и качественно. И отговорки не принимаются

Козерог

Помнит смету наизусть, знает, сколько занимает работа, и потребует максимальной отдачи от рабочих. Иначе зачем они вообще нужны?

Водолей

Даже если бесконечно далек от ремонтных дел, то непременно разберется, когда придет время. Объять необъятное? Легко!

Рыбы

Постигают тайны ремонта и многое могут сами. Порой долго собираются с силами, но если начинают, то решительно.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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