Как провести День влюбленных разным знакам: Львы захотят шикарное свидание, а Овны – активный отдых

В День всех влюбленных, 14 февраля, каждый хочет подарить своей второй половинке незабываемые впечатления. Впрочем, для того, чтобы не испортить романтическое свидание, стоит учитывать особенности характера каждого знака зодиака.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, которое свидание лучше организовать представителям разных знаков.

Прямолинейный и активный Овен будет рад (или рада) различными совместными активностями типа танцев, катка, просмотра спортивных соревнований или участия в снежной битве, в финале которых все смогут согреться и обменяться впечатлениями.

Домашний и стабильный Телец предпочитает все удобное и предполагаемое, поэтому лучше посетить какие-то уже знакомые места, а можно и дома достаточно спокойно провести время, зачем же лишние деньги по ресторанам разносить.

Легкие и вечно юные Близнецы – за любой движ, чтобы было интересно. Им понравится какой-то любовный квест, но с приятными, а может и неожиданными подарками. Главное, чтобы это было неожиданно и не скучно.

Эмоциональные и инициативные Раки обрадуются, если им предложат самим выбрать и место, и время, и способ свидания, и вариант его проведения и завершения. И они с радостью включатся в эту игру и создадут действительно шедевральные свидания.

Для царственных Львов и Львиц свидание тоже должно быть шикарным, подарки – ценными, антураж – блестящий с легким золотистым напылением. Впрочем, Мальдивы вполне подходят, потому что завоевать их сердце можно чем-то действительно впечатляющим.

Скрупулезная и домовитая Дева тоже не против ощутить себя на вершине, но не за все деньги мира, она будет ценить больше вложение эмоциональное и моральное, чем материальное. Поэтому тщательно приготовленный ужин и красиво сервированный стол и небольшой бриллиант растопит ее сердце.

Нестабильные Весы могут радоваться совершенно противоположным вещам – им будут по душе и скромный ужин дома, и посещение нарядного ресторана, и творческий вечер знаменитости, и случайная стычка в подворотне, потому что для них главное – поговорить, и лучше о них, любимых.

Самый сексуальный из всех знаков Скорпион все эти валентинки и невинные цветочки будет считать детским садом. Потому что им нужно что-то более страстное, с легким привкусом садо-мазо, таинственное и шикарное. Начать встречу можно в секс-шопе, а завершить... только тссссс..

Авантюрному и волевому Стрельцу понравится не столько камерное или интимное мероприятие, сколько некое групповое действо, где они могут показать себя во всей красе. Караоке или участие в телепрограмме.

Консерватор Козерог предпочтет что-то привычное и хорошо знакомое, он не станет испытывать новые способы и экспериментировать. Традиционное свидание в кафе или ресторане вполне подойдет.

Экспериментатор Водолей с радостью откликнется на что-то новое и необычное, связанное с новейшими технологиями, что-то типа свидания в виртуальном пространстве, а из подарков предпочтет современные гаджеты.

Таинственно-мистические Рыбы предпочтут все нереальное, они с удовольствием окунутся в вымышленный мир, поэтому можно устроить тематический вечер с переодеваниями в красивых сказочных героев.

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