Главная Новости
МоваЯзык

/ Новости астрологии

Как провести День влюбленных разным знакам: Львы захотят шикарное свидание, а Овны – активный отдых

824
Читать материал на украинском

В День всех влюбленных, 14 февраля, каждый хочет подарить своей второй половинке незабываемые впечатления. Впрочем, для того, чтобы не испортить романтическое свидание, стоит учитывать особенности характера каждого знака зодиака.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL рассказала, которое свидание лучше организовать представителям разных знаков.

Прямолинейный и активный Овен будет рад (или рада) различными совместными активностями типа танцев, катка, просмотра спортивных соревнований или участия в снежной битве, в финале которых все смогут согреться и обменяться впечатлениями.

Домашний и стабильный Телец предпочитает все удобное и предполагаемое, поэтому лучше посетить какие-то уже знакомые места, а можно и дома достаточно спокойно провести время, зачем же лишние деньги по ресторанам разносить.

Легкие и вечно юные Близнецы – за любой движ, чтобы было интересно. Им понравится какой-то любовный квест, но с приятными, а может и неожиданными подарками. Главное, чтобы это было неожиданно и не скучно.

Эмоциональные и инициативные Раки обрадуются, если им предложат самим выбрать и место, и время, и способ свидания, и вариант его проведения и завершения. И они с радостью включатся в эту игру и создадут действительно шедевральные свидания.

Для царственных Львов и Львиц свидание тоже должно быть шикарным, подарки – ценными, антураж – блестящий с легким золотистым напылением. Впрочем, Мальдивы вполне подходят, потому что завоевать их сердце можно чем-то действительно впечатляющим.

Скрупулезная и домовитая Дева тоже не против ощутить себя на вершине, но не за все деньги мира, она будет ценить больше вложение эмоциональное и моральное, чем материальное. Поэтому тщательно приготовленный ужин и красиво сервированный стол и небольшой бриллиант растопит ее сердце.

Нестабильные Весы могут радоваться совершенно противоположным вещам – им будут по душе и скромный ужин дома, и посещение нарядного ресторана, и творческий вечер знаменитости, и случайная стычка в подворотне, потому что для них главное – поговорить, и лучше о них, любимых.

Самый сексуальный из всех знаков Скорпион все эти валентинки и невинные цветочки будет считать детским садом. Потому что им нужно что-то более страстное, с легким привкусом садо-мазо, таинственное и шикарное. Начать встречу можно в секс-шопе, а завершить... только тссссс..

Авантюрному и волевому Стрельцу понравится не столько камерное или интимное мероприятие, сколько некое групповое действо, где они могут показать себя во всей красе. Караоке или участие в телепрограмме.

Консерватор Козерог предпочтет что-то привычное и хорошо знакомое, он не станет испытывать новые способы и экспериментировать. Традиционное свидание в кафе или ресторане вполне подойдет.

Экспериментатор Водолей с радостью откликнется на что-то новое и необычное, связанное с новейшими технологиями, что-то типа свидания в виртуальном пространстве, а из подарков предпочтет современные гаджеты.

Таинственно-мистические Рыбы предпочтут все нереальное, они с удовольствием окунутся в вымышленный мир, поэтому можно устроить тематический вечер с переодеваниями в красивых сказочных героев.

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • победитель "Битвы экстрасенсов" и астролог Хаял Алекперов порекомендовал, какой презент выбрать для разных знаков зодиака в День всех влюбленных, чтобы сюрприз был только в радость.

  • Таролог Ольга Соломка рассказала, что 2021 году у многих знаков зодиака будет бушевать личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, а Близнецы – найти настоящую любовь.

  • Астролог Марина Скади рассказала, каким знакам в феврале светят деньги и удача.

  • Соломка составила эксклюзивный прогноз здоровья на февраль для представителей всех знаков зодиака.

  • Украинский дизайнер Андре Тан рассказал, что можно одеть на праздник 14 февраля. Эксперт сделал подборку актуальных образов в соответствии с дресс-кода.

  • OBOZREVATEL сделал подборку идей, как нестандартно провести День влюбленных.

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!

Читайте все новости по теме "День святого Валентина" на OBOZREVATEL.

Автор
Ольга Соломка Ольга Соломка
Темы
День святого Валентина Астрологический прогноз
Место
Украина
Теги
Таро Гороскопы
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Гороскоп