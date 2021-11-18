Большие неприятности или приключения: как повлияет коридор затмений на разные знаки зодиака

Овны в этот период будут нарываться на неприятности, а у Дев и Весов повысится чувствительность и им станет всех жалко. Стрельцы, в свою очередь, захотят пуститься во все тяжкие и позволят себе немало излишеств.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро. Что ожидает все знаки зодиака в коридор затмений с 19 ноября по 4 декабря, читайте дальше.

Овен

Для вас это разрушительный период, вас так и тянет на приключения, где нужно рисковать, где есть вероятность получить какие-то повреждения, но и вы можете проявить свою силу. Словом, будете изо всех сил нарываться на неприятности.

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Телец

Вы будто пересиживаете это неопределенное время, хорошо осознавая, что бывают моменты, которые нужно просто переждать. И делаете все правильно, запасаясь терпением и проводя эти две недели в наиболее комфортных условиях.

Близнецы

Внезапно потянет на работу, захочется бурной деятельности, да еще и нагрузки побольше – чтобы в голову не лезли разные мысли, то лучше тело напрячь, вот и будете все две недели работать, как проклятые.

Рак

Будете пребывать в расслабленном состоянии, больше отдыхаете, можете даже взять отпуск и куда-то сбежать в теплые края, чтобы не чувствовать никакого напряжения, и чтобы набраться сил для последнего рывка перед началом нового года.

Лев

Усиливается стремление заявить о себе, вас так и тянет на передовую, выступать перед людьми, возглавлять какие-то направления и коллективы, организовывать движения и всеми другими способами показывать себя другим.

Дева

Повышается ваша чувствительность и эмпатия, внезапно всех становится жалко, себя тоже, но вам очень захочется помогать другим, в том числе и деньгами, поэтому в этот период вы можете стать меценатами и благотворителями, даже если вас об этом не просят.

Весы

Может появиться чрезмерная чувствительность и даже плаксивость, вам становится жалко себя и всех вокруг, вам становится грустно по любому поводу и с этим почти невозможно бороться. Разве что в больших количествах смотреть комедии или что-то щемящее, чтобы как следует проплакаться.

Скорпион

В вас будто вселяется дух противоречия и будет очень нужно доказывать всем свою уникальность и силу, и вы с удовольствием принимаете участие в различных соревнованиях, конкурсах, даже драках, лишь бы почувствовать, что вы лучшие.

Стрелец

Ниоткуда появляется желание пуститься во все тяжкие и позволять себе немало различных излишеств, то, что вы долгое время запрещали, и то, что в больших количествах даже может привести к разрушению.

Козерог

Наступает какая-то пауза и неопределенность, вы не можете принять ни одного решения даже в привычных бытовых вопросах. Как будто находитесь в каком-то постоянном ступоре. Отпустите напряжение, может и не следует сейчас все эти вопросы решать.

Водолей

По мере возможности будете избегать общения, как можно чаще уединяетесь, даже если ваша деятельность связана с людьми. Это время для переосмысления и активной внутренней работы, когда вы осознаете смысл жизни.

Рыбы

Сил у вас будет не очень много, поэтому сейчас лучше отложить большинство дел и отдохнуть. А о каких-то глобальных вопросах вообще забыть, и прожить эти пару недель в очень умеренном состоянии, больше спать и не слушать новости.

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