Как пережить солнечное затмение 21 июня: астролог дала простые советы

Астролог Елена Максимова дала простые советы, как пережить солнечное затмение, которое состоится 21 июня, без негативных последствий для жизни.

Как она рассказала изданию Gazeta.ua, предстоящее затмение совпадает по времени с днем летнего солнцестояния. Это насыщенный событиями день.

"Главное – не делать резких шагов и изменений в своей жизни. Они могут оказаться роковыми. Изменить что-то будет непросто. Поэтому просто наслаждайтесь тем, что имеете, и не хватайтесь за невероятные обещания. Доверять сейчас можно только себе и ближайшему окружению", – отметила она.

Откажитесь от тяжелой работы уже в субботу. Накануне затмения будете чувствовать себя истощенными.

Не планируйте на эти выходные признание в любви. Партнеры могут отказать или пообещать стать вашей половинкой, но не сдержать слово.

Не теряйте времени на поиски нового партнера. Эти отношения будут мимолетными и принесут немало проблем.

Отложите операции по купле-продаже недвижимости. Даже давать задаток за жилье не стоит.

Перенесите на другой день начало ремонтных работ. Это время разрушения. То, что построите, простоит недолго.

Не стоит в эти выходные покупать технику. Если покупку нельзя перенести, приобретите, но в эксплуатацию введите через несколько дней после затмения.

Старайтесь в эти дни не ссориться с родственниками и любимыми. Никто сейчас не готов уступать.

Подождите с походом в салон красоты. Это неудачное время для изменений внешности.

Не спешите обращаться в суд. Дело затянется надолго и вряд ли решится в вашу пользу.

Сдерживайте себя во время разговора с шефом. Это не подходящее время, чтобы просить о повышении должности или зарплаты.

Как сообщал OBOZREVATEL, 21 июня в 9 часов 40 минут по киевскому времени произойдет кольцеобразное солнечное затмение в 1 градусе Рака. Это второе затмение, которое мы проживаем в текущем "коридоре затмений".

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