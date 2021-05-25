Как пережить ретроградный Меркурий и чем он опасен

Ретроградный Меркурий с 30 мая по 23 июня будет ощущаться особенно сильно. Это явление грозит сбоями связи, отменой путешествий, срывом договоров и другими неприятностями.

Чем опасен ретро-Меркурий и как сгладить его негативное влияние, на своей странице в Facebook рассказала астролог Марина Скади (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Меркурий в астрономии символизирует мышление как восприятие и обмен товарами и информацией, ее анализ, оценку. Он также отвечает за прагматичные сделки, покупки, поездки, взаимоотношения делового характера, где нет места эмоциям. А также – за практическое обучение. Также Меркурий в древности считался покровителем торговли и богатства.

Во время ретроградности кажется, будто планета "останавливается" и движется в противоположном направлении. Но является лишь визуальным восприятием, а не реальным движением небесного тела.

"Ретро-движение планеты по знаку Близнецы окажет влияние на бизнес, который может сильно пострадать из-за неверного анализа или ошибочных расчетов. Многие люди в этот период часто не знают, что хотят и отказываются от сделок, договоров или товаров. В периоды ретроградности Меркурия требуется больше времени, затрат энергии и сил для решения вопросов. Возникают сложности в поездках, проблемы с документами, обнаруживаются ошибки, замедляются работы", – отметила астролог.

Она не рекомендовала с 30 мая по 23 июня начинать новые важные дела. А учитывая, что с 26 мая по 10 июня продлится коридор затмений по оси Близнецы-Стрелец, то неблагоприятный период начнется раньше – с 26 мая.

"Опоздания, задержки, отмена рейса, сбои связи – обычное дело в этот период. Теряются письма, бумаги, ключи, тормозится любая деятельность. Автомобили, компьютеры, бытовая техника могут выходить из строя. То, что куплено при ретроградном Меркурии, может оказаться ненужным, неподходящим, бракованным. Во время ретроградного Меркурия можно заняться делами, которые давно откладывали. Это лучший период для того, чтобы приостановиться, проанализировать свою жизнь и заняться работой над ошибками. Часто именно в это время удается вернуть людей, с которыми по каким-либо причинам отношения закончились", – подчеркнула Скади.

Первая половина июня будет особенно сложной из-за напряженного аспекта Меркурия и Нептуна, а также коридора затмений. Люди будут склонны обманывать друг друга, плести интриги, распускать сплетни и слухи. Недосказанность и непонимание могут привести к непоправимым последствиям. Можно легко заблудиться в дороге. Увеличится количество краж, потери документов, ключей. С 14 июня ситуация немного улучшится. Однако, торопиться в своих выводах и поступках, в любом случае, не стоит.

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