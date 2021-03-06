Март – это первый месяц весны. Весной все оживает и просыпается, поэтому очень благоприятно проводить ритуалы для красоты и молодости.

Если ваше отражение в зеркале перестало вас радовать, то обязательно проведите этот ритуал, он совершенно доступный и простой, но имеет шикарный эффект.

Этому ритуалу научила меня моя прабабушка, и я с удовольствием поделюсь им с вами.

Ритуал на мартовскую красоту

Купите карманное новое зеркало овальной или круглой формы, можно круглую пудреницу. Возьмите хрустальную вазу (салатницу), наполните ее водой 7 марта, после 22:00, насыпьте в воду 8 ложек сахара (восемь – это число бесконечности, а значит, и красота ваша будет сохраняться долго). Поставьте справа и слева по свече и зажгите их. Далее помешайте воду по часовой стрелке 8 раз и скажите:

Вихри водные, ветры сильные, огонь жаркий – сладость жизни дайте мне, продлите красоту и молодость моего лица, моего тела, волос и глаз. Укрепите мое тело, во имя сил Природы.

Необходимо произнести это 8 раз во время помешивания воды.

Свечи оставьте гореть, как минимум, на час. Чем дольше, тем лучше. Оставьте все до утра на окне.

Утром еще раз зажгите свечи и еще раз 8 раз прочтите заговор и помешайте воду.

Через час достаньте зеркало. Обсушите его и посмотритесь в него, при этом еще раз сказав один раз слова заговора.

Водой протрите лицо и тело.

Смотритесь почаще в это зеркало, и вы увидите, как ваша красота все больше расцветает!

Ни в коем случае не давайте смотреться в это зеркало другим людям!

Я желаю всем здоровья, любви и благополучия.

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