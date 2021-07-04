Июль станет худшим месяцем в году для трех знаков зодиака

Июль 2021 года, который пройдет под знаком Рака, может принести некоторые проблемы в жизнь этих трех знаков зодиака – Овнов, Львов и Стрельцов. Они столкнуться с неприятностями, самоанализом и серьезными переменами.

Об этом заявила автор гороскопов и астролог сайта Elite Daily Роя Бэклунд. По ее словам, для представителей этих знаков июль будет наполнен негативными эмоциями и дискомфортом.

Овен

Овны, которые предпочитают двигаться только вперед, могут ощутить ностальгию и потребность в комфорте. В этом месяце им нужно заботиться о своем сердце и помнить о своих корнях. Также у них могут возникнуть волнительные чувства по поводу того, откуда они родом. В июле Вселенная научит их жить в мире с самим собой. Несмотря на все неприятности, Овны почувствуют гордость за то, какими они стали.

Лев

Июль посвящен самоанализу Львов. В этом месяце они могут тонуть в собственном воображении и тревогах. Если вы найдете способ выплеснуть все это наружу и проанализировать свои чувства, вы можете испытать откровения и так много узнать о себе. Дайте своему внутреннему голосу "ручку" и высвободите поток своего сознания на бумаге.

Стрелец

Стрельцы должны смериться, что не все должно длиться вечно. В этом месяце вы сможете отказаться от привязанностей, которые вы переросли, и вложить свои силы в перспективное будущее. Процесс трансформации редко бывает легким. Помните, что прежде чем феникс сможет воскреснуть из пепла, он должен сгореть. Даже если в этом месяце вы столкнулись с трудностями, знайте, что сердце необходимо открывать.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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