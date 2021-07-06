Июль 2021 изменит жизнь трех знаков зодиака: будет много страсти и интриг

Для Дев, Близнецов и Водолеев второй месяц лета принесет бурю романтических эмоций. Рожденным под этими знаками сильно повезет в личной сфере.

Об этом рассказала астролог Арина Артуровна, пишет "РБК-Украина". По ее словам, эти знаки ждут приятные встречи и многообещающие сюрпризы.

Дева

В эпицентре лета у Дев произойдут яркие изменения в личной жизни. Одинокие Девы могут встретить свою вторую половинку. Астролог не исключает даже любовные треугольники. Девы-семьянины почувствуют поддержку от своего партнера и будут иметь хорошие отношения с детьми.

Близнецы

Представители этого знака во втором месяце лета могут завести полезные знакомства. Также, по словам астролога, это благоприятный период для общения, поездок и обучения. Будьте бдительны, в июле вас могут коснутся споры, сплетни и конфликты.

Водолей

Звезды сулят Водолеям очень веселый июль. Рожденных под этим знаком ожидает множество приключений. В этом месяце вы можете отказаться от правил, договоренностей. В июле также ожидаются яркие любовные истории.

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