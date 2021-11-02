Истощение, агрессия и кризис: четыре знака зодиака столкнутся с проблемами 1-7 ноября
У Тельцов на этой неделе может наступить кризис, а Рыбам придется работать до истощения. Водолеям в это время лучше не выяснять отношения, а Раки могут столкнуться с внезапными переменами.
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Телец
Вам уже не очень нравится то, чем вы занимаетесь и то, что вы можете видеть вокруг себя. Так что наступает какой-то кризис, когда вы еще не знаете, чего хотите, но точно знаете, чего вам не хочется.
Рак
Изменения могут начаться внезапно, и вы не будете готовы к тому, что вся ваша постоянная и привычная жизнь может превратиться в нечто непостижимое. Впрочем, у вас есть выбор – вы можете сами начать трансформацию, чтобы потом не приспосабливаться.
Водолей
Не лучшее время для того, чтобы выяснять отношения, да и вообще лишний раз общаться, поскольку растет напряжение, нервозность, хочется как-то проявлять свою агрессию, критиковать других и это может привести к разрушению отношений.
Рыбы
Будет очень непросто, особенно что касается вашего физического состояния, ведь вам приходится слишком много работать, просто до истощения, на вас ложатся в том числе и чужие обязанности, от которых вы не можете отказаться.
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