Истощение, агрессия и кризис: четыре знака зодиака столкнутся с проблемами 1-7 ноября

У Тельцов на этой неделе может наступить кризис, а Рыбам придется работать до истощения. Водолеям в это время лучше не выяснять отношения, а Раки могут столкнуться с внезапными переменами.

Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 1-7 ноября. Детальнее читайте дальше.

Телец

Вам уже не очень нравится то, чем вы занимаетесь и то, что вы можете видеть вокруг себя. Так что наступает какой-то кризис, когда вы еще не знаете, чего хотите, но точно знаете, чего вам не хочется.

Рак

Изменения могут начаться внезапно, и вы не будете готовы к тому, что вся ваша постоянная и привычная жизнь может превратиться в нечто непостижимое. Впрочем, у вас есть выбор – вы можете сами начать трансформацию, чтобы потом не приспосабливаться.

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Водолей

Не лучшее время для того, чтобы выяснять отношения, да и вообще лишний раз общаться, поскольку растет напряжение, нервозность, хочется как-то проявлять свою агрессию, критиковать других и это может привести к разрушению отношений.

Рыбы

Будет очень непросто, особенно что касается вашего физического состояния, ведь вам приходится слишком много работать, просто до истощения, на вас ложатся в том числе и чужие обязанности, от которых вы не можете отказаться.

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