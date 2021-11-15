Интриги и финансовые трудности: какие знаки зодиака ожидают проблемы 15-21 ноября
Львы могут столкнуться с интригами и сплетнями, а Скорпионы – с финансовыми проблемами или влезть в долги. Дев может преследовать чувство вины, а Козероги будут находиться в неопределенности.
Тарологиня и прогнозистка Ольга Соломка эксклюзивно для AstroOboz составила гороскоп на картах таро на 15-21 ноября. Детальнее читайте дальше.
Лев
Кто-то плетет интриги против вас, препятствует деятельности, сплетничает, но основная проблема, что ваш противник пока остается в тени, и вы не можете вычислить, кто же занимается этими некрасивыми вещами.
Дева
Вас преследует чувство вины, которое не дает вам не просто расслабиться, а загоняет в сложное эмоциональное состояние, не дающее вам двигаться дальше. Разберитесь в том, почему вы вдруг решили, что виноваты во всех бедах этого мира.
Скорпион
Появляются финансовые проблемы, вы можете влезть в долги и кредиты, и представления зеленого не будет, как вы их будет выплачивать, еще и увеличивается вероятность попасть в сети аферистов, поэтому будьте очень внимательны и осторожны.
Козерог
Будет достаточно непросто сосредоточиться и что-то делать, поскольку вы находитесь в состоянии неопределенности, не видите перспектив и идете просто наугад, даже не представляя, что вас ждет впереди.
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