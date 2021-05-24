Интересные факты о каждом знаке зодиака

Интересные малоизвестные факты о представителях 12 созвездий. Близнецы, например, обладают даром красноречия, а Львы – очень сексуальные.
Интересующиеся астрономией наверняка уже знают основные черты характера, сильные и слабые стороны своего знака зодиака. Поэтому главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор раскрыла необычные черты.
Овен
Эти люди всегда чем-то заняты и никогда не берут тайм-аут. Овны и расслабленность – вещи несовместимые.
Телец
Это очень практичные и тактильные люди. Так что не удивляйтесь, если при каждой встрече друзья-Тельцы будут крепко обнимать вас.
Близнецы
Прирожденные ораторы и любители интеллектуальных вызовов. Близнецы также самый сумасшедший знак зодиака.
Рак
Постоянно переживает американские горки. Раки склонны к перепадам настроения, и на их личность сильно влияют фазы Луны.
Лев
Сама сексуальность. Львы – страстные любовники, обожающие доставлять удовольствие своим партнерам и уносить их на седьмое небо в постели. Со Львом никогда не будет скучно.
Дева
Отличные слушатели. Люди-Девы умеют решать проблемы и заводят хороших друзей. Они всегда готовы поддержать и дать дельный совет.
Весы
Обладают удивительным чутьем на сделки. Весы – охотники за скидками, когда дело доходит до экономии денег, и каждый раз становятся лучшими в этом деле. Весы – суперэкономные.
Скорпион
Это прекрасные партнеры, которые отдают все, когда находятся в отношениях. Они очень страстные личности с ярким характером.
Стрелец
Они считаются самыми удачливыми из всех знаков зодиака. Стрельцы умеют принимать перемены, любят путешествовать и исследовать мир вместе со своими друзьями.
Козерог
Ласковые любящие люди, которые свободно выражающие свои эмоции. Удерживать свои чувства Козероги просто не в силах.
Водолей
Немного эксцентричный знак зодиака, который любит плавно плыть по жизни. Водолеи любят быть немного сумасшедшими и глупыми.
Рыбы
Абсолютные романтики, которые обожают баловать своих партнеров. Искренность и честность – их лучшие качества.
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