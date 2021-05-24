Интересные факты о каждом знаке зодиака

Интересные малоизвестные факты о представителях 12 созвездий. Близнецы, например, обладают даром красноречия, а Львы – очень сексуальные.

Интересующиеся астрономией наверняка уже знают основные черты характера, сильные и слабые стороны своего знака зодиака. Поэтому главный редактор и астролог сайта Astrofame Сьюзан Тейлор раскрыла необычные черты.

Овен

Эти люди всегда чем-то заняты и никогда не берут тайм-аут. Овны и расслабленность – вещи несовместимые.

Телец

Это очень практичные и тактильные люди. Так что не удивляйтесь, если при каждой встрече друзья-Тельцы будут крепко обнимать вас.

Близнецы

Прирожденные ораторы и любители интеллектуальных вызовов. Близнецы также самый сумасшедший знак зодиака.

Рак

Постоянно переживает американские горки. Раки склонны к перепадам настроения, и на их личность сильно влияют фазы Луны.

Лев

Сама сексуальность. Львы – страстные любовники, обожающие доставлять удовольствие своим партнерам и уносить их на седьмое небо в постели. Со Львом никогда не будет скучно.

Дева

Отличные слушатели. Люди-Девы умеют решать проблемы и заводят хороших друзей. Они всегда готовы поддержать и дать дельный совет.

Весы

Обладают удивительным чутьем на сделки. Весы – охотники за скидками, когда дело доходит до экономии денег, и каждый раз становятся лучшими в этом деле. Весы – суперэкономные.

Скорпион

Это прекрасные партнеры, которые отдают все, когда находятся в отношениях. Они очень страстные личности с ярким характером.

Стрелец

Они считаются самыми удачливыми из всех знаков зодиака. Стрельцы умеют принимать перемены, любят путешествовать и исследовать мир вместе со своими друзьями.

Козерог

Ласковые любящие люди, которые свободно выражающие свои эмоции. Удерживать свои чувства Козероги просто не в силах.

Водолей

Немного эксцентричный знак зодиака, который любит плавно плыть по жизни. Водолеи любят быть немного сумасшедшими и глупыми.

Рыбы

Абсолютные романтики, которые обожают баловать своих партнеров. Искренность и честность – их лучшие качества.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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