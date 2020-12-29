Холодное полнолуние 30 декабря: чем опасно и что нельзя делать

В ночь на среду, 30 декабря, произойдет полнолуние, с древних времен известное как "холодное" или "полнолуние долгой ночи" из-за близости к зимнему солнцестоянию.
OBOZREVATEL рассказывает, как оно может повлиять на людей и как можно уберечься от негативного воздействия.
Каким будет полнолуние в декабре 2020 года
Полнолуние произойдет в знаке Рака 30 декабря в 5:28 по Киеву. "Холодным" его называли индейцы Северной Америки, поскольку обычно оно выпадало на самую морозную пору года.
Как повлияет на людей полнолуние 30 декабря
То, что полнолуние пройдет в знаке Рака, приведет к тому, что люди окажутся более подвержены эмоциям, высок риск обид, конфликтов, трудностей в личной жизни и на работе, считают астрологи.
Также у многих может ухудшиться самочувствие, появиться слабость и упадок сил, проблемы со сном, ночные кошмары.
Полнолуние 30 декабря может наделить некоторых людей сверхчувствительностью: многие могут открыть в себе способность предрекать будущее и видеть вещие сны.
Кого заденет "Холодное полнолуние"
В течение трех дней – в полнолуние, сутки до и сутки после него – высока вероятность непредвиденных ситуаций, в которых будет нелегко сориентироваться. Напряжение может возникнуть в отношениях с семьей или любимым человеком. В основном это ощутят на себе Девы, Стрельцы, Рыбы и Близнецы.
Как уберечь здоровье и силы в полнолуние
Придерживаться здорового образа жизни.
Полноценно питаться, исключив из рациона тяжелую пищу.
Спать не менее 8 часов в сутки.
Больше бывать на свежем воздухе, быть физически активным.
Что нельзя делать в полнолуние
Начинать новые дела и проекты.
Играть свадьбу.
Загадывать желание.
Употреблять спиртное.
Делать крупные покупки.
Вступать в конфликты с окружающими.
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