Грядет ретроградный Меркурий: что нельзя делать

С 30 мая по 23 июня уже второй раз за год Меркурий будет ретроградным. Он пройдет по знаку Близнецы и его влияние будет в некоторых сферах позитивным, а в некоторых – наоборот.

Что можно и что нельзя делать во время ретро-движения Меркурия, в Instagram рассказала астролог Юлия Погорельченко.

"Это однозначно важный период для роста и обучения. В этот период как никогда будет идеально пройти курсы повышения квалификации, тема обучения будет мигать красной лампочкой у всех. Кстати, сферы могут быть разные. Какие-то уроки мы пройдем массово во второй раз. В этот раз – это период развития, иногда нужно сделать шаг назад, чтобы потом быть первым! Не удивляйтесь ощущению дежавю. Это период, когда все сферы, управляемые Меркурием, притормозят, мы увидим снижение продаж, затишье среди клиентов, уменьшение количества договоров и сделок. Техника и автомобили могут ломаться, сделки и договора срываться, почувствуется задержка в финансовых потоках, в подтверждении договоренностей. Уменьшится количество продуктивных контактов, будут всплывать люди из прошлого(помним, что в большинстве случаев они вам не нужны и вводят только смятение в жизнь и голову)", – отметила она. ⠀

Что нельзя делать во время ретроградного Меркурия:

начинать новые проекты,

проходить медицинские обследования и медицинское вмешательство,

подписывать важные документы,

начинать новые отношения и вступать в брак,

покупать технику, автомобили и недвижимость,

устраиваться на новое место работы или учебы,

в поездках возможны задержки, потеря документов,

при оформлении договоров возможны ошибки.

Однако этот период отлично подходит для прохождения курсов повышения квалификации, возврата к обучению, которое было заброшено, доработки и проверки документов, а также всего, что было незакончено, завершения дел. ⠀

"Фильтруем людей из прошлого, которые появились, и строим отношения с теми, кто нам все-таки нужен. Отличное время, чтобы провести инвентаризацию своей жизни перед новым квантовым скачком", – порекомендовала астролог.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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