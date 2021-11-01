Недовольство будет нарастать, возникнут проблемы с экономикой: гороскоп для Украины на 1-7 ноября

В обществе на этой неделе могут назреть протесты и обострения. Политики под давлением граждан могут отменить некоторые законы или постановления.

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Общество. Появляются новые идеи, объединяющие людей, и они чувствуют себя сильными и способными преодолеть любые трудности. Да, возможны публичные протесты, обострения и противостояния.

Политика. Под давлением общества некоторые законы и постановления могут отменить, поскольку существуют угрозы окончательно развалить и без того шаткую политическую да и экономическую систему. Политика закручивания гаек не срабатывает.

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Экономика. Не чувствуется никакой защиты, экономика слаба и едва хватает средств на самое необходимое, а в целом происходит разрушение, хотя и под лозунгами добропорядочности и справедливости.

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