2021 год будет поворотным для Водолея, под покровительством которого родился президент Владимир Зеленский. В этот знак уже в декабре 2020 года перемещаются сразу две транзитные планеты: Сатурн и Юпитер, – тем самым делая на нём акцент, выделяя его среди других знаков Зодиака.

Кроме того, первая половина Водолея продолжает находиться под негативным аспектом от Урана. Всё вместе это окажет достаточно сильное влияние на начальные градусы знака Водолей зимой 2021 года.

Поскольку именно в этих градусах находятся Солнце и Венера в натальном гороскопе президента, нынешняя зима станет для него непростой. Следует напомнить, что весь 2020 год персональный гороскоп Владимира Зеленского был очень напряжённым при абсолютном отсутствии позитивных аспектов. И вот сейчас наступает своеобразная кульминация этого напряжения, после которой вполне закономерно последует спад.

И хотя существенных позитивных показателей в прогнозе президента на 2021 год по-прежнему не будет, но и беспросветного негатива во второй половине года уже не предвидится.

Теперь по порядку.

Первая проверка на прочность ожидает нашего президента в январе – начале февраля. В это время сразу несколько транзитных планет составят напряжённые аспекты с натальной картой Владимира Зеленского. Особенно неприятными будут соединение Сатурна с его натальными Солнцем и Венерой и квадрат Марса к его натальной Луне. Оба эти аспекта указывают на трудный период в жизни президента, когда он будет вынужден держать ответ за свою президентскую работу (Сатурн – власть, карьера, государство), и это вызовет у него как минимум негативные эмоции.

Вполне возможны эмоциональные взрывы и необдуманные поступки. Его эмоциональное и физическое состояние будет подвержено внешним злым атакам (квадрат Марса к натальной Луне). Поскольку в астрологии каждый аспект имеет несколько вариантов реализации, Луна может означать не только эмоции и личное самочувствие человека, но иметь отношение и к его матери или другим близким женщинам (Луна – женская сущность). Тогда неприятности произойдут в связи с кем-то из них.

Также возможен вариант оперативного вмешательства или ранения, агрессивного воздействия на организм самого человека (квадрат к Луне от Марса).

В феврале могут неожиданно всплыть компрометирующие факты или же со стороны вдруг поступит информация, касающаяся президента, которая окажется для него неприятной неожиданностью. Разрешится эта ситуация к окончанию зимы вынужденной сменой намерений и планов для нашего президента: ему придётся от чего-то отказаться и принять совершенно другие условия.

Второй важный для него период ожидается осенью, на возврате Сатурна и повторном его сближении с Солнцем и Венерой в гороскопе Зеленского. Серьёзные перемены могут произойти в самом начале октября, когда сразу несколько транзитных планет также войдут в соединение с его Плутоном. Впрочем, на этот раз события будут по времени недолгими. Это будет разовое, без продолжений, напряжение, которое, вполне возможно, коснётся личной сферы жизни, а не служебной. Во всяком случае, Сатурн в своей ретроградной фазе не дойдёт до точного соединения с Солнцем президента. А потом и вовсе вернётся к прямому движению и больше не приблизится к натальным планетам Зеленского.

Ещё одним важным показателем прогноза является Юпитер, который с апреля и до конца 2021 года будет курировать Зенит гороскопа президента, в то время, как другая значимая планета – Марс будет проходить нижнюю (сугубо личную, не социальную) полусферу его натальной карты. Всё вместе это указывает на внимание Владимира Зеленского к своей частной жизни и решение им персональных, приватных задач, важность для него в этот период достижения личных целей. То есть личное для него весной и летом 2021 года выйдет на первый план.

Надо отметить, что тот же Юпитер время от времени будет создавать оппозицию с натальным Сатурном президента, который сам по себе стоит в оппозиции к Зениту его натальной карты. А значит, особого успеха в делах государственной службы у Владимира Зеленского быть не может, во всяком случае, без значительных усилий с его стороны. Данная оппозиция – это напряжение, на которое необходимо постоянно реагировать, ответственно и честно исполняя свои прямые обязанности. Если этого не делать, высокая должность может стать для человека непосильной ношей…

Таковы основные показатели прогноза для Владимира Зеленского. Следует лишь добавить, что Уран, который является планетой Водолея и означает внезапность и непредсказуемость, в 2021 году будет активно влиять на события всей Земли. И, конечно, на судьбу самих Водолеев. Поэтому можно ожидать, что многое в жизни Владимира Зеленского в наступающем году решит случай, какая-то неординарная ситуация или внезапный поворот событий.

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