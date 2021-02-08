Гороскоп здоровья на неделю: на что обратить внимание

С понедельника, 8 февраля, Тельцам посоветовали заняться физическими нагрузками, Девам обратить внимание на питание, а у Козерогов увеличится вероятность несчастных случаев на дороге.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз здоровья для всех знаков зодиака на 8-14 февраля.

Овен

Могут обостряться вопросы, связанные с репродуктивной сферой, поэтому романтика романтикой, но и о здоровье нужно заботиться. И не ставить рекорды по количеству и продолжительности, а больше беречь себя и партнера.

Телец

Длительное пребывание дома или вообще в малоподвижном состоянии приводит к печальным последствиям, когда организм работает не так, как положено. Поэтому усиливайте физические нагрузки, делайте какие-то упражнения.

Близнецы

В принципе, вам нужно больше ходить, двигаться, восстановить регулярные тренировки, но на этой неделе это делать достаточно мягко и осторожно, так как сейчас слабая опорно-двигательная система и есть вероятность получить какую-то травму.

Рак

Время от времени человеку нужно грустить, осознавая мимолетность бытия, но здесь главное – не слишком углубляться, потому что так недолго скатиться и до клинической депрессии. Словом, на этой неделе здоровью потребуется больше положительных эмоций.

Лев

Хотя вам и веселее среди людей, но на этой неделе стоит несколько ограничить круг общения, особенно если вы переживаете из-за вирусных заболеваний. Поработайте пока в одиночестве, удаленно.

Дева

Желательно особое внимание на этой неделе обратить на питание, потому что через неразборчивость в еде можете отравиться несвежими продуктами или просто слишком много съедать, и поэтому организм не будет воспринимать пищу надлежащим образом.

Весы

Может быть бессонница, или какие-то тревожные состояния из-за того, что впереди неопределенность, непонятно вообще, что происходит и чем все это закончится. Нужно будет найти какие-то средства успокоения, чтобы воображение не рисовало картины Апокалипсиса.

Скорпион

Ваш мозг слишком напряженно работает, еще немного и он забастует. Поэтому, чтобы не довести себя до такого состояния, переключитесь на какой-то другой вид деятельности, например, вместо ментальной работы выполняйте физическую.

Стрелец

В общем, состояние здоровья не вызывает особого беспокойства, разве что вы можете ухаживать за другими членами семьи, которые сейчас болеют, например, за детьми, или с вами случатся какие-то детские болезни.

Козерог

Будьте осторожны во время любого передвижения, потому что у вас увеличивается вероятность несчастных случаев в дороге и на дороге. Поэтому и управляйте внимательнее, и за поручни держитесь, и ремнем безопасности пользуйтесь.

Водолей

Может наблюдаться полная изможденность, когда просто нет сил на что-либо, когда ни удовольствия, ни даже разрешенные стимуляторы организм не возрождают. Поэтому не доводите себя до такого состояния.

Рыбы

Лучше держаться подальше от большого количества людей, и не только из-за соблюдения дистанции и карантинных мер, а потому что увеличивается вероятность травматических случаев, связанных со скоплением людей и с вашей невнимательностью.

Как сообщал OBOZREVATEL:

февраль 2021 года станет для Тельцов месяцем везения – они будут получать выгодные предложения и деньги, а Львы отправляться в дорогу решать важные дела.

Также таролог составила гороскоп здоровья для всего зодиака на февраль – Львам и Рыбам нужно быть внимательнее в дороге, а Тельцам, Козерогам и Водолеям – больше двигаться.

В целом в феврале, по ее словам, Тельцы получат возможность заключить выгодные контракты, Овны могут активизировать новое направление в работе, а Девы – передвинуться по служебной лестнице.

Также в феврале могут начаться общественные протесты, а в бюджете страны не будет хватать денег даже на самые необходимые выплаты.

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