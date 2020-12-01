Гороскоп здоровья на декабрь по картам Таро: на что обратить внимание

В декабре 2020 года многим знакам нужно поберечь здоровье – Тельцам следить за кишечным трактом, Львам заняться физическими нагрузками, а Водолеям – обратить внимание на свое эмоциональное состояние. Овнам советуют следить за давлением.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL дала прогноз здоровья по картам Таро для всех знаков зодиака на декабрь.

Овен

Вы слишком перегружены, особенно напряженно работает голова, и очень часто нервничаете, поэтому увеличивается вероятность повышения давления и всех проблем, с этим связанных. Поэтому несколько сбавляйте обороты и следите за давлением.

Телец

В целом этот месяц не слишком для вас опасен в плане здоровья. Разве что внимательно нужно относиться к кишечному тракту и не есть все подряд, а немного ограничить углеводы и вообще быть скромнее в пищевых удовольствиях.

Близнецы

Осторожнее будьте, контактируя с разными людьми. Ну о соблюдении социальной дистанции уже все помнят. Также вам стоит отложить до лучших времен близкие контакты, свидания, живые встречи.

Рак

Вам просто некогда болеть, потому что есть чем заниматься, у вас сейчас жатва, если так можно сказать. Поэтому состояние здоровья не вызывает беспокойства, вы умеренно нагружаете все системы, даете себе отдых и правильную пищу.

Лев

Поскольку вы сейчас очень активно работаете умственно, то не мешало бы и тело как-то задействовать для равновесия. Поэтому найдите для себя оптимальные физические нагрузки, начните делать различные упражнения или гуляйте.

Дева

Единственное, что вам сейчас грозит – это физическое и умственное истощение, потому что вы слишком резво бросились работать, подгребая под себя все обязанности. Давайте себе время на отдых, чтобы совсем не слечь обессиленными.

Весы

Избегайте сквозняков и переохлаждения, потому что сейчас вы достаточно открыты и беззащитны перед простудами, и иммунитет может не слишком хорошо справляться. Ну и придерживайтесь всех тех мер безопасности, о которых из каждой утюга сейчас вещают.

Скорпион

Берегите свои нервы, потому что они у вас сейчас, как струны. И вы можете заводиться с пол-оборота и выплескивать свой гнев и агрессию на всех, кто рядом. Родные-то может и стерпят, а вот со сторонними такой фокус не пройдет - можно и обратку получить.

Стрелец

Нет причин слишком беспокоиться о здоровье. Лучше больше отдыхать и не смотреть телевизор. Ведь есть опасность подхватить ментальный вирус и глядя на всю эту вакханалию вокруг, решить, что и вы вдруг заболели.

Козерог

Будьте особенно осторожными во всем, что касается передвижения, автомобилей, дорог, не спешите излишне, когда сами с рулем, и смотрите под ноги и на машины, когда переходите улицу.

Водолей

Время от времени может накрывать грусть депрессивное состояние, вы будете искать у себя признаки болезни, кто-то даже находить. Лучше в такой период просто отлежаться и отоспаться, без лишних лекарств и нервов.

Рыбы

Могут вылезти какие-то старые болячки, которые чуть ли не с детства вас преследуют, ну что-то типа ангины. Но лучше не заморачиваться слишком по их поводу, ничего серьезного за ними не стоит.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.