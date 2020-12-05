Гороскоп здоровья на 2021 год для всех знаков зодиака

В 2021 году многим стоит поберечь свое здоровье – не только физическое, но и эмоциональное. Так, к примеру, Овнам советуют не заниматься самовнушением, Девам не закрывать себя в четырех стенах, а Водолеям не поддаваться меланхолии. Вместе с тем, Ракам нужно укрепить спину, а Львам – правильно питаться.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL поделилась прогнозом здоровья для всех знаков зодиака по картам Таро на 2021 год.

Овен

Все, что вам грозит – это то, что вы сами себе придумаете. Например, можете насмотреться экспертов из телевизора или наслушаться рассказов других и начать что-то у себя там искать. И находить. Поскольку самовнушение – это великая сила.

Телец

Берегите ноги и горло, держите их в тепле, не переохлаждайтесь лишний раз сами, но не забывайте о закаливании. Потому что неприятностей со здоровьем можно ожидать разве что от простуд и переохлаждения.

Близнецы

Здоровье обещает быть крепким и стабильным, особенно если вы умеете соблюдать равновесие и гармонию во всем: работе и отдыхе, удовольствиях и самоограничении, наполнении и очистке.

Рак

В этом году вам нужно укреплять спину и работать над мышцами, которые ее поддерживают. Конечно, всего нельзя предсказать, зато можно планомерно укреплять себя, чтобы нивелировать влияние негативных факторов.

Лев

Больше внимания уделяйте правильному питанию, чтобы в вашем рационе хватало всего, что нужно для полноценного функционирования организма. Вы можете на чем экономить, не уделять внимания каким-то продуктам, и это скажется на здоровье.

Дева

Не закрывайте себя в четырех стенах – это не принесет вам ни удовольствия, ни здоровья. Наоборот, больше двигайтесь, и желательно – на свежем воздухе, ближе к природе. В идеале – иметь клочок земли, где бы вы и удовольствие получали, и работали, и имели возможность свободно дышать.

Весы

Ключ к улучшению состояния здоровья – в движении, активности, деятельности. Делайте что-то, ходите или бегайте, машите руками и занимайтесь спортом в удовольствие. И тогда могут отступить даже ваши хронические болезни, к которым вы уже приспособились.

Скорпион

В общем, здоровье вас не слишком тревожит, если вы, конечно, будете придерживаться разумного графика. Потому что трудоголизм – это тоже болезнь, особенно, когда вы уже не можете переключаться на другое и загоняете себя до очень сложных и непродуктивных состояний.

Стрелец

Стоит привести в норму питание и находить отраду не только во вкусняшках. Потому что заедая все проблемы, есть все шансы не только набрать вес, но и запустить целый комплекс проблем, которые отобразятся на всем организме.

Козерог

Будьте особенно внимательными к любым странным проявлениям организма, это не тот случай, когда можно пренебречь такими красноречивыми сигналами. Поэтому лучше обращайтесь к медицине при первых симптомах проблем.

Водолей

Грусть и разочарования могут навредить вам больше, чем любые вирусы. А вы сейчас очень склонны к меланхолии и это способствует снижению иммунитета. Поэтому срочно начинайте искать какие-то радости в жизни и укреплять стойкость организма на всех уровнях.

Рыбы

Берегите сердце и меньше высказывайте претензий к другим людям. Они не обязаны соответствовать вашим ожиданиям и представлениям о них. А вот отношения это испортит, что может скажется на вашей сердечно-сосудистой системе.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Соломка рассказала, что в 2021 году у многих знаков зодиака будет бурлить личная жизнь – Водолеи могут начать новые отношения, Близнецы – найти настоящую любовь, а вот Скорпионам советуют проверить чувства своего избранника.

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