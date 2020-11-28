Поскольку главные астрологические показатели 2021 года начинают действовать прямо сейчас, все, что касается следующего года, также справедливо и для декабря 2020-го. Прежде всего нужно заметить, что наша страна продолжает находиться в состоянии изменений, которые начались под влиянием Плутона в 2013 году и будут продолжаться еще много лет.
Внешние планеты, к которым как раз относится Плутон, а также Уран, Нептун и Сатурн, отвечают за социальные тенденции. Две из этих планет – Плутон и Сатурн – в 2021 году продолжат существенно влиять на гороскоп Украины. Поскольку обе эти планеты имеют отношение к власти, правительству, политической системе, социальным процессам, – все это остается главными темами нашей жизни в 2021 году.
Мы все еще продолжаем искать свой путь – из-за потерь, из-за ошибок. Процесс формирования новой Украины продолжается. Но в 2021 году еще одна внешняя планета – Уран – присоединится к созданию событий в нашей стране. И может добавить элемент неожиданности, непредсказуемости и внезапно нарушить более или менее стабильную ситуацию. Иначе говоря, в 2021 году нас ждет какой-то сюрприз. И, скорее всего, не один.
Судя по аспектам, есть основания полагать, что эти сюрпризы не будут слишком негативными. В любом случае они станут полезными для Украины, или такими, которые подтолкнут нас в правильном направлении. И наконец ускорят слишком медленные изменения в понимании того, куда и как следует двигаться стране.
Эти изменения уже долгое время происходят в нашем сознании под влиянием Нептуна – именно он отвечает за идеологию; и вот в 2021 году Уран создаст гармоничный аспект с Нептуном Украины и даст возможность посмотреть на некоторые вещи с нового ракурса, предложит какие-то нестандартные решения, что в итоге существенно повлияет на наше мировоззрение. Впрочем, Уран – это все же не типичное вмешательства, а что-то неординарное, неожиданное, поэтому стоит быть готовыми к любым неожиданностям.
Что касается Юпитера, который стоит на границе между внешними и внутренними планетами и участвует в формировании как социальных, так и более личных событий, – он продолжает проходить первым домом гороскопа Украины, что указывает на важность 2021 в жизни нашего государства.
2020 год был не слишком строгим к нам, несмотря на общемировые негативные явления, именно благодаря положительному для гороскопа Украины положению Юпитера – это он спас нас от многих вполне реальных угроз и катастроф, от которых страдали другие страны. Сделал это для нас так же, как делает в космосе, когда притягивает к себе метеориты, которые иначе угрожали бы Земле.
Но в отличие от предыдущего года, в 2021-м Юпитер больше не сможет защищать нас от невзгод: он изменит свое положение и перестанет быть положительным для нас. Даже создаст существенное напряжение с личными планетами гороскопа Украины. И хотя это не самые плохие аспекты в астрологии, все они будут очень ощутимы. Это как если кто-то вас защищал, принимал на себя все удары, а затем отошел в сторону и заставил вас защищаться самостоятельно.
Неблагоприятный Юпитер – это необходимость реагировать на вызовы жизни, прилагать усилия, много внимания уделять решению проблем. Такие аспекты нельзя проигнорировать, переждать. Они требуют активного вмешательства. Наиболее существенно это напряжение мы почувствуем в середине года – с мая по сентябрь. И потом еще в декабре.
Поскольку в натальном гороскопе Украины большинство личных планет стоит в конце Льва – в начале Девы, то любой аспект этой зоны Зодиака одновременно влияет на многие различные направления нашей жизни. Именно сюда будет направлено напряжение от Юпитера в 2021 году и тем самым спровоцирует для нас проблемы сразу почти во всем, в том числе в материальной и финансовой сфере.
За несколько последних лет это будет первый действительно серьезный период негативного воздействия на материальную сферу гороскопа Украины. До сих пор таких аспектов почти не было, и даже если иногда казалось, что мы уже совсем обеднели, это было не совсем так. А вот теперь мы действительно окажемся в сложном финансовом положении. И не только финансовом, ведь негативное влияние будет касаться сразу многих сфер.
И все же нас ожидает не самый плохой год по сравнению с другими, не катастрофический. Ведь в нем нет слишком тяжелых показателей, с которыми невозможно справиться. Решить насущные проблемы вполне реально. Но только при условии, что мы будем это делать. Если в 2020 году мы могли себе позволить не проявлять активность, то в 2021-м отсидеться не удастся. Это год напряжения и необходимости реагировать на вызовы. 2020 год был статичным, скованным, малоподвижным. В противоположность ему 2021 год должен стать годом активных, решительных действий.
Это касается и народа, и власти, ведь Юпитер затронет все личные показатели нашего гороскопа. И Луна, символизирует народ, и натальные Солнце и Юпитер, имеющие отношение к власти и самому государству как таковому, – все они будут в 2021 году под влиянием побуждающих к действию аспектов. И натальный Марс, который как раз и означает действие, будет вполне способным к активности в нашем гороскопе, не будет препятствий, поэтому никаких причин не отвечать на вызовы в 2021 году у нас не будет.
Но, если мы не настроимся на серьезное решение проблем, 2021-й станет действительно трудным. Ведь астрология лишь указывает на возможности, а вот реализовывать их или нет – это уже зависит от самих людей.
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