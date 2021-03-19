Гороскоп таро на выходные: Стрельцов ждет удачная дорога

На выходные Овны и Близнецы проведут время в кругу родных, Весы могут принять участие в каких-то соревнованиях или турнирах, а Стрельцов ждет удачная дорога.

Таролог и прогнозист Ольга Соломка эксклюзивно для OBOZREVATEL составила прогноз на картах таро для всех знаков на 20-21 марта.

Овен

Отдых будет активным и насыщенным, вы весело проводите время вместе с друзьями или коллегами, вспоминаете старые добрые времена, и о будущем не забываете – можете создать некий общий проект.

Телец

Возможно, вам самое время отправиться в прошлое, навестить родственников или места, милые вашему сердцу, где вам когда-то было хорошо. И отталкиваясь от этих воспоминаний и ностальгии и набравшись сил, запланировать себе какие-то новые подвиги.

Близнецы

Дни будут посвящены полному отдыху, обещают покой и равновесие. Да и семья или окружение вас полностью поддерживает, все отдыхают вместе с вами и наслаждаются выходными в полной мере.

Рак

Международные перспективы вдруг становятся все ближе и вполне реальными, с вами могут связаться представители каких-то зарубежных структур с чрезвычайно интересными финансовыми и творческими предложениями.

Лев

Деньги сами себя не заработают – подумаете вы и посвятите эти дни доработке того, что не успели сделать за рабочую неделю. Да еще и коллег своих постоянно дергать, и не дадите им отдохнуть.

Дева

Сейчас вы почему-то решите, что нужно значительно ограничить контакты и вообще спрятаться подальше от всех. Это не будет лучшим выходом, но в настоящее время для вас это будет очень полезным и своевременным.

Весы

Вы можете принять участие в каких-то соревнованиях или турнирах, где нужно будет показать свою силу, знания, ловкость, или еще какие-то качества или таланты, которые вас выделяют среди других. И это будет совсем не легкой прогулкой, а достаточно трудным заданием.

Скорпион

Выходные будут классическими и предсказуемыми – немного отдыха, домашних дел, даже немного работы придется сделать. Словом, ничего экстраординарного – все так, как всегда, в обычном ключе.

Стрелец

Дорога, в которую вы сейчас собрались, будет удачной, и какую бы цель вы перед собой не ставили – отдохнуть, поработать, развлечься или заработать денег – время вы проведете насыщенно и все свои планы выполните.

Козерог

Вы в полной мере воспользуетесь всеми возможностями этих выходных, а именно – не будете пытаться лишний раз проявлять активность, а забросите подальше все дела, выключите средства связи и как следует отдохнете.

Водолей

Пришло время подумать о дополнительных заработках и создании каких-то дополнительных источников прибыли, возможно, какого-то небольшого бизнеса, чтобы улучшить финансовое положение, и вообще больше двигаться.

Рыбы

У вас на эти дни есть грандиозные планы, и это не будет похоже на расслабление и отдых, скорее на работу, потому что вам придется и физически работать, и мозги напрягать, и преодолевать какие-то трудности.

Как сообщал OBOZREVATEL:

согласно прогнозу Соломки, на текущей неделе Стрельцам придется проявлять свои лучшие качества на работе, Рыбы рискуют остаться в одиночестве, а Водолеи получат предложения зарабатывания денег;

Астрологи определили, что самых невыносимых знаков зодиака среди мужчин в основном четыре. Так, непростыми отношения точно будут с Раком, Девой, Козерогом и Водолеем;