Гороскоп Таро на сентябрь: к кому придут деньги

Гороскоп на месяц сентябрь 2020 года по картам Таро обещает дом полную чашу Львам, гармонию в отношениях Девам и активные действия Стрельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп по раскладу Таро Прерафаэлитов.

Овен – 5 Пентаклей

Овен – 5 Пентаклей

После летнего отдыха вы можете столкнуться с временными финансовыми трудностями. В таком случае вам придется посвятить этот месяц восстановлению баланса. Но с другой стороны, говорят, что деньги любят находиться в движении. Потратив определенную сумму, вы тем самым освобождаете место для новых финансовых поступлений. Тот же принцип применим и ко всем остальным сферам, связанным с материальностью.

Телец – 8 Пентаклей

Телец – 8 Пентаклей

Это карта денежная. Она символизирует достижение благосостояния своим собственным трудом. В сентябре вам придется немало поработать, но если вы уделите необходимое внимание своей профессиональной деятельности, то уже скоро увидите результат в кошельке. Карта также указывает на семейный бизнес (на ней изображены супруги), который также может принести хороший доход.

Близнецы – 6 Пентаклей

Близнецы – 6 Пентаклей

Это третья денежная карта подряд в раскладе на месяц. Она символизирует ситуацию материальной поддержки и помощи. Она говорит о волонтерстве, благотворительности, а также о финансовых поступлениях вам, если вы в них нуждаетесь. В широком смысле эта карта символизирует обмен материальными благами или просто человеческим вниманием. Именно эта тема станет доминирующей для вас в сентябре.

Рак – Паж Кубков

Рак – Паж Кубков

На карте молодой парень преподносит кубок – символ чувства – любимой девушке. Ее нет на карте, но вся атмосфера рисунка наполнена романтикой. Точно таким же романтичным может оказаться для вас сентябрь. Возможно зарождение новой любви. Карта также указывает на важную информацию, которая касается дел сердечных. Еще одно ее значение – отношения, в которых мужчина моложе женщины.

Лев – 10 Денариев

Лев – 10 Денариев

Еще одна денежная карта в раскладе на месяц. Ее можно назвать "Дом полная чаша". Она чрезвычайно позитивна и говорит о благосостоянии, достатке и благоденствии всего рода. Карта может указывать на успешный семейный бизнес или удачное трудоустройство в компанию, которая основана на семейных традициях. И, наконец, она может говорить об интенсивном общении всех поколений семьи.

Дева – Тройка Кубков

Дева – Тройка Кубков

Эта карта символизирует гармонию в отношениях, но не в паре или в семье, а в коллективе. Это тот случай, когда команда единомышленников добивается прекрасных результатов без явно выраженного лидера. На карте изображен момент празднования успеха. В сентябре вы сможете позволить себе немного расслабиться и почить на лаврах – вы это заслужили. Но не забудьте отдать дань тем людям, без которых успех был бы невозможен.

Весы – 7 Мечей

Весы – 7 Мечей

На карте изображен момент кражи. Миловидная девушка пробралась в стан врага, похитив несколько роскошных мечей, успев по дороге собрать прекрасный букет полевых цветов. В этом месяце вы можете создать проблемы для своих врагов или просто обвести их вокруг пальца. Пусть методы вашей борьбы будут и не слишком законными, но вас ждет победа и получение желаемого.

Скорпион – Звезда

Скорпион – Звезда

Традиционно эта карта считается картой надежды. В последние минуты перед рассветом ночь кажется особенно темной, но солнце вот-вот взойдет, и мир заиграет новыми красками. Если вы переживали не слишком простой период, то знайте, что, наконец, он подходит к концу. Отныне все будет совсем по-другому. Карта также может говорить о восстановлении здоровья.

Стрелец – Король Жезлов

Стрелец – Король Жезлов

Это карта, символизирующая человека действия. Именно таким активным может оказаться для вас месяц сентябрь. Вы можете полностью погрузиться в деятельность, и чем бы вы ни занимались, результаты будут великолепными. Вы будете нацелены на результат, эффективны, профессиональны и креативны. Возможно продвижение по карьерной лестнице или повышение авторитета в глазах окружающих.

Козерог – 8 Жезлов

Козерог – 8 Жезлов

Эта карта символизирует быструю трансформацию, инициатором которой станете вы сами. Что-то новое взрывается в спящем мире, и пробуждает его ото сна. Он больше не будет прежним. Сентябрь может стать месяцем прорыва, тотального обновления и открытия новых невероятных перспектив. Главное, что требуется от вас – не бояться перемен, не сидеть сложа руки и не оглядываться на мнение окружающих.

Водолей – Отшельник

Водолей – Отшельник

Главный герой карты – монах, отправившийся в дорогу, чтобы нести свет Истины тем, кто в нем нуждается. Сентябрь может быть связан с уходом от привычного уклада жизни, но это произойдет не под давлением обстоятельств. Так захотите вы сами. Общение в этом месяце может свестись к минимуму – тоже исключительно по вашему желанию. Но есть здесь и очевидный плюс: поставив привычную жизнь на паузу, вы сможете стать новым человеком.

Рыбы – Рыцарь Мечей

Рыбы – Рыцарь Мечей

Эта карта перекликается с картой "Справедливость" - здесь есть ее атрибуты, меч и весы. Обнаженная девушка, оседлавшая Пегаса, напоминает богиню правосудия Фемиду. И кажется, меч, занесенный ею над городом, предвещает возмездие. Но на самом деле значение этой карты позитивно. Она говорит об обостренном интеллекте и способности решить любую сложную задачу. В этом месяце ум, а не сердце, будут направлять вас.

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