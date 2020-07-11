Гороскоп Таро на неделю 13-19 июля: кто будет счастлив и богат

Гороскоп на неделю с 13 по 19 июля 2020 года по картам Таро обещает полное удовлетворение Близнецам, благосостояние Девам и исполнение мечты Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на неделю по раскладу Таро "Универсальный Ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Паж Денариев

Овен – Паж Денариев

Вам выпала денежная карта. На этой неделе возможны небольшие денежные поступления или важная информация, касающаяся материальной сферы. Вы можете положить начало чему-то, что в будущем принесет хороший доход. Карта также может указывать на то, что любые оздоровительные процедуры пойдут на пользу.

Телец – Королева Мечей

Телец – Королева Мечей

Это карта независимости и перфекционизма. В эти дни у вас может возникнуть желание решить все сложные вопросы одним махом и исключительно самостоятельно. Захочется сменить обстановку или окружение. Самооценка существенно вырастет, вы поймете, что способны на большее, и будете предпринимать шаги к повышению своего статуса.

Близнецы – 9 Пентаклей

Близнецы – 9 Пентаклей

Вам выпала карта полного удовлетворения собой, своим домом, семьей и окружением. Причем, этот рай на земле создали вы сами. Кроме того, карта денежная, так что с финансами тоже не будет никаких проблем. Обратная сторона карты – стремление вечно оставаться в золотой клетке, в идеальных, стерильных условиях, вдали от реального мира.

Рак – 3 Кубков

Рак – 3 Кубков

Это крайне позитивная карта, символизирующая гармоничное взаимодействие с окружением, а также слаженный трудовой коллектив, который эффективно справляется с любой задачей. На карте изображен момент празднования общего успеха. Возможна временная пауза после отлично сделанной работы, отдых или приятное общение.

Лев – 6 Мечей

Лев – 6 Мечей

Эта карта символизирует движение к новым берегам. Возможно, на этой неделе обстоятельства будут складываться таким образом, что вам придется сдать свои прежние позиции. Вы поймете, что обстановка и люди, которые вас окружают, не соответствует вашим мечтам и целям. Вы можете предпринять решительные действия, чтобы изменить свою судьбу.

Дева – Императрица

Дева – Императрица

Вам выпала прекрасная карта, которая символизирует богатство и щедрость природы, благосостояние, здоровье и наслаждение процессом бытия. Неделя обещает быть крайне гармоничной и позитивной. Хорошие результаты принесут любые оздоровительные процедуры. Воспользуйтесь этим периодом, чтобы восстановить все, что было разрушено или повреждено – начиная от ремонта обуви и заканчивая "ремонтом" отношений.

Весы – 10 Жезлов

Весы – 10 Жезлов

Похоже, что на этой неделе вам придется много поработать. Более того, вам грозят перегрузки и стресс. Работы может быть слишком много. Одна из причин – вы привыкли все делать сами. Чтобы не подорвать здоровье, следует расставить приоритеты – сосредоточить усилия только на самом главном. Кроме того, часть задач можно попросить выполнить кого-то другого.

Скорпион – 10 Пентаклей

Скорпион – 10 Пентаклей

Это семейная, родовая карта, а еще – денежная. На этой неделе могут активизироваться родственные связи – реальные и виртуальные. Вы можете задуматься над созданием семейного бизнеса или о карьере в компании, основанной семьей. Карта также может говорить о получении наследства или других материальных благ по линии рода.

Стрелец – 5 Жезлов

Стрелец – 5 Жезлов

Неделя будет очень активной. Вы просто не сможете бездействовать, когда на ваши убеждения, на вашу честь и на ваше место под солнцем будут посягать. Могут активизироваться недоброжелатели и завистники, они будут искать любой повод, чтобы обвинить вас. Главное – полагаться на поддержку друзей, а также действовать безукоризненно. Не дайте врагам ни единого шанса.

Козерог – 6 Кубков

Козерог – 6 Кубков

Это карта ностальгии и возвращения в прошлое. На этой неделе вы можете встретить людей, с которыми не виделись многие годы, и эти встречи принесут массу удовольствия. Или побываете в местах, где прошло ваше детство. Используйте эти встречи, эти воспоминания и эмоции для того, чтобы построить что-то новое в настоящем – чтобы потом, спустя годы, вы снова могли вспомнить об этом с удовлетворением.

Водолей – Смерть

Козерог – 6 Кубков

Не следует бояться этой карты – она далеко не самая страшная в колоде Таро и далеко не так негативна, как кажется. Ее главный посыл – необходимость "генеральной уборки". Таро советуют вам на этой неделе избавиться от всего, что мешает вам идти вперед – от ненужных связей и ненужных вещей. "Обнулитесь", "умрите" и "воскресните" для нового, лучшего будущего, которое уже на пороге.

Рыбы – Солнце

Рыбы – Солнце

Это самая позитивная карта в системе Таро. Она символизирует счастье, достижение цели, благоденствие, благосостояние, любовь и радость от всего, что есть в жизни человека. В эти дни все темные углы вашей жизни будут освещены ярким солнцем, вы узнаете истинную суть вещей и больше ничего не будете бояться. Неделя прекрасно подойдет для постановки самых амбициозных целей.