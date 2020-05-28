Гороскоп Таро на июнь: кого ждут деньги и любовь

Гороскоп на июнь 2020 года по картам Таро обещает благоденствие Козерогам, большие деньги Водолеям и вечеринки Тельцам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро. Он сделан на основе колод Таро "Универсальный ключ" и Таро "78 Дверей".

Карта слева символизирует основную тональность месяца. Карта справа – главный совет.

Овен – 10 Пентаклей – Туз Пентаклей

Овен – 10 Пентаклей – Туз Пентаклей

Обе карты считаются денежными, а это значит, что месяц пройдет под знаком финансов. Прежде всего, ваше материальное благосостояние будет связано с семьей или с семейным бизнесом. Помогать финансами могут вам или же помощь родственникам будете предоставлять вы сами. Первая карта также говорит об укреплении семейных уз. Карта-совет призывает к рациональному распоряжению средствами. Скорее всего, вам это удастся, поскольку карта очень позитивна.

Телец – 9 Кубков – Рыцарь Жезлов

Телец – 9 Кубков – Рыцарь Жезлов

Первая карта символизирует отдых в приятной компании, застолье, ничегонеделанье, общение с друзьями, наслаждение жизнью как таковой. Возможно, в июне у вас будут каникулы или отпуск. В то же время карта-совет – это карта активных действий. Таро рекомендуют использовать этот период для укрепления своих позиций и, возможно, нахождения новой цели в жизни – на это указывает открытая дверь.

Близнецы – 5 Мечей – Император

Близнецы – 5 Мечей – Император

Месяц может пройти под знаком борьбы. Вы выиграете битву или целый ряд битв, но рискуете проиграть войну. Таро рекомендуют взглянуть на ситуацию шире, со стороны, более глобально (на это указывает земной шар у ног императора), позволить противнику или оппоненту в чем-то опередить вас – на каком-то этапе. В конечном итоге вас ждет заслуженная награда, почет и уважение – в том случае, если вы будете готовы действовать гибко, дипломатично, просчитывая действия на несколько ходов вперед.

Рак – Высший Суд – Колесница

Рак – Высший Суд – Колесница

В раскладе на июнь обе карты принадлежат к Старшим Арканам, а значит, месяц будет судьбоносным. Первая карта говорит о том, что возможно восстановление справедливости, ситуации прощения или, наоборот, осуждения. Но все же значение карты больше склоняется к позитивному полюсу. Карта-совет призывает к активным действиям и самопрезентации. Не скрывайте своих достоинств, смело заявляйте о себе и не бойтесь брать ответственность. В июне возможно существенное продвижение по службе.

Лев – Рыцарь Пентаклей – Мир

Лев – Рыцарь Пентаклей – Мир

Обе карты очень позитивны. Первая считается денежной. Она символизирует планомерное поступательное движение к укреплению своего благосостояния в условиях отсутствия преград. На карте-совете изображен момент рождения ребенка. Она призывает если и не начать новую жизнь, но внести в нее кардинальные позитивные перемены. Переверните страницу жизни, выйдите из зоны комфорта, рискните, попробуйте то, чего раньше никогда не пробовали, и судьба одарит вас новыми прекрасными переживаниями.

Дева – 5 Кубков – Рыцарь Мечей

Дева – 5 Кубков – Рыцарь Мечей

Первая карта говорит о том, что вы можете быть не удовлетворены тем, что имеете. Возможно, как и многим другим в условиях карантина, вам урезали зарплату, и вам это совсем не понравится. И все же Таро советуют ценить то, что имеется в наличии и верить, что со временем вы все наверстаете. Карта-совет предлагает собрать силы и преодолевать преграды – сил у вас достаточно, а преграды не такие уж серьезные, как может показаться.

Весы – 2 Кубков – 6 Мечей

Весы – 2 Кубков – 6 Мечей

Июнь пройдет под знаком романтики и гармоничного общения. Первая карта говорит о том, что отношения с второй половинкой будут очень теплыми и нежными, возможно даже зачатие ребенка. Все конфликты с окружением благополучно разрешатся, восстановится мир. Карта-совет говорит о том, что с путешествиями пока следует повременить, даже если границы в экзотические страны откроют, а билеты будут предлагать по низкой цене. Главное – безопасность, а гарантировать ее на этом этапе не может никто.

Скорпион – Рыцарь Мечей – Луна

Скорпион – Рыцарь Мечей – Луна

Июнь обещает быть очень активным, прежде всего, в интеллектуальном плане. Вам придется решать массу задач, но сил и умственных способностей хватит, вы добьетесь успеха. Карта-совет, наоборот, символизирует неопределенность, неосознанные страхи, обострение чувств и чувственности, а также интуиции. Она говорит о том, что не следует полагаться исключительно на ум. Бывают ситуации, когда шестое чувство подсказывает действие, и оно оказывается самым верным. Прислушивайтесь к внутреннему голосу.

Стрелец – 4 Пентаклей – Иерофант

Стрелец – 4 Пентаклей – Иерофант

Основная карта говорит о том, что в этом месяце вы можете уделять особое внимание сохранению сбережений – как в прямом материальном смысле, так и в переносном. Может возникнуть желание контролировать все денежные потоки, а также действия своих близких. Постарайтесь не впадать в крайности – ни расточительство, ни чрезмерная скупость не ведут до добра. Карта-совет изображает Папу Римского – "пастуха" в окружении овец. Таро рекомендуют прислушиваться к мнению моральных авторитетов.

Козерог – 9 Пентаклей – 5 Жезлов

Козерог – 9 Пентаклей – 5 Жезлов

Первая карта обещает благоденствие. Скорее всего, вы будете довольны своим благосостояние, своим домом, своим окружением и жизнью как таковой. Но эта золотая клетка, зона комфорта, может стать препятствием к вашему личностному росту. Именно это подразумевает карта-совет. Она предлагает собрать силы, разрушить эту идеальную картинку, столкнуться лицом к лицу с реальным миром и реальными людьми, которые далеко не идеальны. Это позволит вам выйти на новый уровень.

Водолей – Туз Пентаклей – Паж Жезлов

Водолей – Туз Пентаклей – Паж Жезлов

В этом месяце у вас появится новый источник дохода – дохода немалого. Первая карта символизирует помощь Небес в достижении материального успеха. Карта-совет призывает к собственным действиям. Поговорка гласит: "У Бога нет других рук, кроме наших". Судьба будет на вашей стороне, обстоятельства будут складываться благоприятно, на всех перекрестках будет гореть зеленый свет. Вам нужно лишь двигаться в правильном направлении.

Рыбы – 7 Пентаклей – Умеренность

Рыбы – 7 Пентаклей – Умеренность

Первая карта призывает вас к терпению. На ней изображен хозяин сада, который пришел проверить, не созрел ли урожай. Нет, он не созрел, и мужчина стоит в нерешительности, не зная, что делать дальше. Итог вашего труда будет удовлетворяющим, нужно просто немного подождать. Карта-совет говорит о том же: займитесь восстановлением баланса и собственного здоровья, избегайте крайностей и экстрима. Проводите больше времени на природе и в спокойных занятиях, чтобы, восстановив силы, начать новый этап успехов и побед.