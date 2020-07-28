Гороскоп Таро на август: кто получит главный приз

Гороскоп на август 2020 года по картам Таро обещает рост доходов Близнецам, активную деятельность Львам и новую полосу жизни Рыбам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на месяц по раскладу Таро "Микеланджело", созданного по мотивам работ знаменитого живописца.

Овен – Королева Кубков

Овен – Королева Кубков

Эта карта символизирует, с одной стороны, эмоциональную ранимую натуру, а с другой – человека большой души, который всегда готов оказать поддержку тем, кто в ней нуждается. Август может пройти для вас под знаком нежных чувств, приятных эмоций, занятий, которые принесут массу удовольствия. Люба творческая деятельность будет чрезвычайно плодотворной. Кроме того, этот период будет отличаться гармоничными отношениями с окружающими – все конфликты можно будет уладить, не прилагая особых усилий.

Телец – Рыцарь Пентаклей

Телец – Рыцарь Пентаклей

Эта карта считается денежной. Кроме того, она отвечает за весь широкий спектр материальных вопросов, в том числе здоровья. Она чрезвычайно позитивна и говорит о том, что в этом месяце вы можете вплотную заняться сугубо земными делами – благо, и ваш знак принадлежит к стихии Земли. Практичность, трудолюбие, терпение, ясные и четкие цели – все это станет основой роста вашего благосостояния. Главное – медленно, но верно продвигаться на пути к цели, не экспериментировать и пользоваться проверенными рецептами успеха.

Близнецы – 3 Жезлов

Близнецы – 3 Жезлов

Эта карта несет прекрасный позитивный посыл. На ней изображен купец, который, сидя на берегу, наблюдает, как приближается корабль с товаром – его корабль. Это символ уверенной силы и больших перспектив, а также успеха в бизнесе. В августе вы увидите реальный рост своих доходов, но причина – не в чуде, а в вашей кропотливой работе, в тех "семенах", которые вы "посеяли" раньше. Возможно, достигнув вершины на одном поприще, вы возьметесь за новое великое дело (на это указывают два жезла позади главного героя – символ новых возможностей).

Рак – 6 Кубков

Рак – 6 Кубков

Еще одно название этой карты – "Владыка Наслаждения". Ее принято интерпретировать двояко. С одной стороны, эту карту связывают с приятными воспоминаниями о прошлом, а с другой – с новизной, которая может войти в вашу жизнь. В последний месяц лета вы можете получить удовольствие от общения с "людьми из прошлого", от посещения мест, где когда-то были счастливы, от встреч в кругу семьи. Возможно, для вас снова станут актуальными ценности, от которых вы в свое время отказались. Карта также может говорить о покупке предметов, которые приносят радость, и о праздновании.

Лев – Паж Мечей

Лев – Паж Мечей

Август будет очень активным для вас – прежде всего, в контексте интеллектуальной деятельности. Множество идей, увлечений, планов, плотное общение – реальное и виртуальное. Похоже, у вас не будет и минуты на отдых. Но этот круговорот будет вам в радость. Возможно получение неожиданной информации, известия о чем-то, что вас по-настоящему интересует. В этом месяце вы можете десятки раз начинать какое-то дело и столько же раз бросать его. Удержание интереса и внимания к одной теме будет самой сложной задачей. А в целом месяц обещает быть прекрасным.

Дева – Королева Мечей

Дева – Королева Мечей

Эта карта символизирует умную и независимую женщину, которая привыкла сама управлять своей судьбой. Кроме того, она прекрасный мудрый руководитель, под началом которой могут решаться самые сложные задачи. Если вы женщина, то в августе у вас может появиться желание продвинуться по карьерной лестнице, а также приблизиться к идеалу. Если вы мужчина, то доминировать в вашей жизни может именно такая женщина – независимая и мудрая. В любой случае, карта несет позитивный посыл, и месяц обещает быть прекрасным.

Весы – Верховная Жрица

Весы – Верховная Жрица

Эта карта носит еще одно название - "Папесса". На ней изображена женщина, которая посвятила жизнь служению Истине, отказавшись от мирских благ. Но это не монахиня – она посвящена в высшее знания. Правда, не спешит им делиться (об этом говорит ее поза). Основное значение карты – тайна. В этом месяце вы можете пытаться узнать ответ на важный для вас вопрос, но увы, это вряд ли получится. Завесу тайны открыть не удастся. Но есть у карты и позитивное значение. Если вы каким-то образом связаны с вещами духовного порядка, с экстрасенсорикой, медитацией, прорицанием или другими подобными практиками, август будет чрезвычайно плодотворным.

Скорпион – 8 Пентаклей

Скорпион – 8 Пентаклей

Эту карту можно назвать так: "Каждый человек – кузнец своего счастья". Карта денежная. На ней изображен мужчина, который своими руками чеканит золотые монеты. И получается это у него просто замечательно. Это карта кропотливого труда и достойного вознаграждения за него. Кроме того, это знак повышения профессионализма, мастерства и создания условия для будущих хороших доходов. Главное условия для этого – приобретение новых знаний и навыков, а также знакомства с нужными людьми. В этом месяце вы можете научиться управлять денежными потоками и заложить фундамент будущего благосостояния.

Стрелец – 6 Жезлов

Стрелец – 6 Жезлов

Еще одно название этой карты – "Владыка Победы". На ней изображен человек, вознесшийся на небеса и получивший свою награду. И все же карта о награде вполне осязаемой, земной, а не небесной. В августе вас ждет триумф, признание заслуг, почет и уважение. Цель, к которой вы долго стремились, наконец, будет достигнута. Окружающие по достоинству оценят ваши заслуги. Если их заметит и начальство, вас могут поощрить продвижением по службе. Карта также может указывать на очень важное сообщение, информацию, которую вы давно ждали.

Козерог – Рыцарь Мечей

Козерог – Рыцарь Мечей

Эта карта имеет массу противоречивых значений. С одной стороны, она символизирует устремление, мастерство, бесстрашие, борьбу за высшие идеалы и острый ум, способный решить любую задачу. С другой стороны, карта говорит о таких качествах, как нетерпимость, гнев, способность к разрушению и конфликтам. Какое значение проиграется – "плюс" или "минус" - будет полностью зависеть от вас. Если вам удастся укротить разрушительные порывы и направить энергию в мирное русло, месяц будет позитивным. Он принесет победу на всех фронтах.

Водолей – 9 Жезлов

Водолей – 9 Жезлов

На карте мужчина занят возведением укрепительных сооружений. Он строит высокий забор, который защитит его от атак врагов. Тем же самым Таро советуют заняться в этом месяце и вам. Главная тема карты – бдительность и готовность. Постарайтесь "подложить соломку" там, где чувствуете опасность, подстрахуйтесь и не рискуйте. Атаки недоброжелателей могут возобновиться, но победа будет на вашей стороне. Если речь идет о каком-либо заболевании, карта говорит о том, что вы успешно справитесь с ним и благополучно восстановите здоровье.

Рыбы – Звезда

Рыбы – Звезда

Традиционно эта карта считается картой надежды. Это самая темная ночь, которая бывает перед рассветом, но солнце вот-вот взойдет, и весь мир в миг преобразится. В августе темная полоса жизни может смениться светлой. Ситуации, которые казались безвыходными, неожиданно разрешатся, снова вернется радость и вдохновение, и свет в конце тоннеля станет отчетливым. В этом месяце вы можете поправить все свои дела и здоровье, найти баланс между приятным и необходимым и начать строить планы на будущее.

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